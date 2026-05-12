Campofrío inicia las obras de su planta de Utiel donde invertirá 134 millones y creará 300 empleos

La cárnica española Campofrío, filial del grupo multinacional mexicano de alimentación Sigma, ha iniciado la construcción de la nueva fábrica de Utiel, donde invertirá 134 millones de euros ygenerará 300 puestos de trabajo. Este centro industrial sustituirá al que la compañía tenía en Torrent, que quedó devastado por la dana de octubre de 2024. La nueva planta permitirá incrementar la capacidad instalada del grupo y su adaptación a la evolución de la demanda de elaborados cárnicos en España y Europa.

Sigma tiene presencia en 17 países y Campofrío es la compañía líder en el sector de elaborados cárnicos en España, dedicada a la fabricación y comercialización de una amplia gama de productos cárnicos curados y cocidos, salchichas, snacks, productos vegetarianos y pizzas. El grupo Sigma cuenta con más de 3.000 empleados en España que trabajan en nueve centros de producción ubicados en Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura y Madrid, donde también se encuentran las oficinas centrales.

El acto de inicio ha tenido lugar en el polígono Nuevo Tollo de Utiel, donde se encuentra la parcela en la que se levantará el nuevo edificio, y ha contado con la presencia de Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat, quien ha subrayado el compromiso del Consell con proyectos como la futura planta de Campofrío, que son “industrias que fomentan la sostenibilidad, la innovación y el empleo de calidad para contribuir al progreso y la cohesión territorial de la Comunitat Valenciana”. El evento contó también con la presencia de Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel.

Núcleo industrial

Javier Dueñas, CEO de Campofrío España, ha asegurado que “Valencia siempre ha sido un importante núcleo industrial para el grupo. Esta apuesta no solo refuerza nuestro compromiso con la región, sino que redefinirá nuestra presencia con un proyecto moderno y ambicioso”. Dueñas ha recordado que no es la primera vez que la compañía afronta una situación donde su resiliencia se ha puesto a prueba. “Bajo el nombre Amunt! – expresión de ánimo en valenciano – hemos querido energizar a los equipos involucrados en el proyecto y a la compañía en su conjunto con un objetivo claro: materializarlo en tiempo récord para estabilizar la actividad y devolver el empleo a las más de 300 familias afectadas”.

El proyecto se levantará sobre una parcela de 44.000 metros cuadrados y supondrá la puesta en marcha de un centro de referencia en alimentación, capaz de situarse a la vanguardia.

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Marcas

En Europa, Sigma produce y comercializa sus productos bajo el nombre de marcas reconocidas como Campofrío, Navidul, Revilla, Aoste, Cochonou, Justin Bridou, Marcassou, Nobre, Stegeman, Caroli, Better Balance y Snack’In For You, entre otras. Sigma fábrica y vende sus productos en siete países europeos y exporta a más de 60 países de todo el mundo.