La economía valenciana creció un 3,2 % en 2025 pero encara dos años de desaceleración

El servicio de estudios de BBVA ha situado en un 3,2 % el incremento del PIB de la Comunitat Valenciana en 2025, frente al 2,8 % del conjunto nacional. Esa estimación se suma a previsiones también de crecimiento, aunque con cierta desaceleración, para este 2026 (+3 %) y 2027 (2, 2%).

Así lo revela el informe 'Situación Comunitat Valenciana. Primer semestre 2026’ de BBVA Research, presentado este martes por Rafael Doménech, responsable de análisis económico del servicio de estudios de la entidad, y por José Manuel Mieres, director de la territorial este de BBVA en España. Esta desaceleración vendría motivada por "el progresivo agotamiento de los efectos de las medidas tras la dana" y a "un entorno de tensiones geopolíticas y mayor incertidumbre de política económica y arancelaria".

Mieres y Doménch, este martes, en la sede de BBVA en València. / Levante-EMV

No obstante, "el impulso de la inversión y de la construcción, junto con los fondos europeos, el aumento de las rentas salariales y la caída de los tipos de interés, continuarán sosteniendo el crecimiento", señala el informe que ha desgranado Doménech.

Efectos de la guerra

Doménech ha analizado también el efecto de la guerra de Irán sobre la economía valenciana, aunque en su opinión "es muy pronto para sacar ninguna conclusión". Pese a ello, Doménech ha explicado que las tensiones geopolíticas "podrían reducir el crecimiento y aumentar la inflación". "La incertidumbre sobre la política comercial en los EE UU incrementa los costes para los exportadores de bienes".

Además, la Comunitat Valenciana, como recoge el informe "muestra una exposición elevada (1,9 % del PIB, frente al 1,1 % en España)". Doménech ha señalado, además que cada aumento de alrededor del 10 % en el precio del crudo restaría alrededor de dos décimas al PIB de España en 2026 y aumentaría la inflación promedio en tres décimas.

No obstante, ha añadido que el turismo hacia la Comunitat Valenciana podría verse "beneficiado en el corto plazo", ya que episodios como la Primavera Árabe "provocaron redireccionamientos de viajeros que beneficiaron al turismo en España".

En cuanto a previsiones, BBVA Research estima que la tasa de paro podría reducirse hasta el 10,4 % de media en 2027 y se podrían crear en torno a 126.000 nuevos empleos hasta 2027.

Migración y vivienda

Entre otros asuntos de actualidad que recoge el informe, Doménech ha incidido en el impacto de la regularización de migrantes impulsado por el Gobierno y que en la Comunitat Valenciana supondría alrededor de 100.000 procesos, un 18 % del total nacional, según las estimaciones de BBVA Research.

Un momento de la presentación del informe. / José Jordán

"La inmigración continúa sosteniendo la creación de empleo. Casi el 70 % del empleo que se ha creado en los últimos cuatro años es de población inmigrante", ha dicho el analista.

En materia de vivienda, el informe señala que "la falta de vivienda asequible supone un cuello de botella para el bienestar de la población joven y atraer capital humano". El dato de BBVA es revelador: desde 2021, se han creado 186.000 hogares y se han construido 56.000 viviendas.

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El estudio hace referencia también a la financiación de la Comunitat Valenciana. "Será necesario alcanzar acuerdos que garanticen la sostenibilidad de la deuda autonómica a medio plazo. En este sentido, la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica debería servir como punto de partida para avanzar hacia un modelo más simple, transparente y equitativo", concluye el informe.