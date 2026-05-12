Colapso en los talleres mecánicos de Valencia

La falta de mano de obra se ha convertido en uno de los principales problemas de los talleres de reparación de vehículos. Así lo advierte Fernando Valle, nuevo presidente de la Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos de la Provincia de Valencia (Fevauto). Esta escasez, advierte, provoca listas de espera de varias semanas para determinadas averías, especialmente las relacionadas con la electrónica y las nuevas tecnologías de los automóviles.

"Tenemos un problema de falta de mano de obra de técnicos especialistas. El retraso no es en un cambio de aceite y filtro. El retraso es en la avería porque los técnicos especialistas escasean", explica Valle a Levante-EMV. El dirigente señala que el perfil que hoy demandan los talleres ha cambiado respecto al de hace unos años. "Actualmente, el técnico especialista, aparte de saber de mecánica, tiene que saber de informática, y las averías ya no son mecánicas. La mayoría son electrónicas y son las que más se resisten", afirma.

Cuellos de botella

Según explica, este tipo de incidencias requieren procesos complejos de diagnóstico e investigación para localizar el fallo y solucionarlo. "Necesitas técnicos cualificados para este sistema de averías. Y no hay", lamenta. Esa falta de profesionales tiene un impacto en el servicio que reciben los conductores. "Eso hace que la lista de espera sea, en servicios oficiales, como mínimo de tres o cuatro semanas y, en talleres independientes, de dos o tres semanas también", añade.

La situación ha llevado a muchos talleres a apostar por formar directamente a sus empleados. "Tenemos una demanda de oficiales de primera espectacular. Creamos nuestra propia cantera. Cuando los alumnos salen de FP, te los quedas y los empiezas a formar, pero eso supone un periodo largo", apunta.

Precisamente, la formación y captación de talento son parte de los ejes de la nueva etapa de Valle al frente de Fevauto. El nuevo presidente marca tres grandes prioridades: reforzar la organización empresarial, impulsar la formación y reclamar ayudas para afrontar la transición tecnológica del sector.

Valle también reclama el apoyo de las administraciones. Considera que las ayudas deberían dirigirse no solo a la compra de vehículos eléctricos, sino también a facilitar la adaptación de talleres y concesionarios. "Estamos hablando de un momento de cambio, de transición. Estamos haciendo una transición un poco forzada de la combustión al eléctrico", sostiene.

En este sentido, reclama subvenciones para inversión en maquinaria, utillaje y formación. "Los talleres independientes necesitan subvenciones para poder invertir porque tenemos que cambiar nuestra forma de trabajar ante las nuevas tecnologías", explica.

Sobre el coche eléctrico, Valle rechaza la idea de que necesite menos mantenimiento. "Ahora revisarás el 'software' y los elementos de seguridad", indica. También subraya que trabajar con este tipo de vehículos requiere más especialización y mayores inversiones. "El técnico del eléctrico tiene que estar más cualificado y esta mano de obra es un 20 % más cara que la de un vehículo de combustión", señala.

Renovación de un parque envejecido

El nuevo presidente de Fevauto considera igualmente necesario renovar el parque automovilístico. "El Gobierno tendría que subvencionar no la compra de un vehículo eléctrico, sino la renovación del parque actual", con una edad media de unos 15 años. El objetivo, cree, debería ser retirar los vehículos más antiguos, ya sea sustituyéndolos por eléctricos, híbridos o modelos de combustión mucho menos contaminantes.

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Por último, Valle destaca la importancia de la recuperación de actividad en Ford Almussafes y del impacto que pueda tener la llegada de nuevos proyectos industriales. "La reactivación de Ford es muy importante tanto para la propia fábrica como para todo el tejido industrial valenciano. Da igual que sea Geely o cualquier otro", concluye.