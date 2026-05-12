Ford revisa los planes de producción en Almussafes tras las negociaciones que ultima con la firma china Geely

La dirección de Ford España ha convocado una reunión de la comisión consultiva de la factoría de Almussafes -en la que participan los representantes sindicales del comité de empresa- con el objeto de informar sobre la "revisión de la situación" de la compañía automovilística. La cita, programada para este jueves, se produce tras las negociaciones que ultima la multinacional norteamericana con el fabricante de coches chinos Geely, que prevé desembarcar en España con la compra de parte de la fábrica de Almussafes para producir un modelo multienergía con versiones híbrida y eléctrica pura.

Las previsiones de fabricación que manejaba hasta ahora la dirección de la firma del óvalo azul estiman 183.000 coches al año en Almussafes, un 12,5 % menos que las últimas previsiones de 209.000 unidades al año. Según avanzó ‘La Tribuna de la Automoción’, Ford tenía previsto empezar a ensamblar en la factoría de La Ribera el nuevo vehículo a comienzos de 2028, aunque las previsiones iniciales marcaban mediados de 2027. A este retraso hay que sumar una considerable rebaja en el volumen de fabricación del nuevo coche: ha pasado de las 300.000 unidades anunciadas hace dos años a las 183.000, según el citado portal.

Ford Europa

La revisión de los planes de producción de Ford Almussafes se produce después de la reciente visita, el pasado 23 de abril a Valencia, del presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, quien no despejó ninguna duda sobre el nuevo vehículo que espera la factoría valenciana. "Es una visita normal al equipo de Valencia como parte de sus responsabilidades como presidente de Ford Europa", dijeron entonces desde la compañía.

No obstante, desde la sección sindical de UGT en Ford -sindicato mayoritario en la planta valenciana- revelaron a este diario que entre mayo y junio se pondrá en marcha la planta piloto para empezar a trabajar en el nuevo modelo multinergía que debe llegar a Almussafes.

Expansión en España

El mercado automovilístico español está viviendo una fuerte expansión de marcas chinas en 2026, con algo más de una decena de marcas ya establecidas y nuevas llegadas. Los fabricantes del gigantesco país asiático están ganando cada vez más terreno en España y para el 2026 aterrizan algunas marcas más que pretenden dominar. Lo hacen con varios modelos que rivalizan con los ya asentados y más míticos de la mano de fábricantes como Lepas, Denza, Changan, GWM, y la citada Geely, entre otros. En China ya se venden treinta millones de coches al año, más del doble que en la Unión Europea y el Reino Unido. Más del 30 % de los vehículos vendidos allí son eléctricos puros y otro 19 % son híbridos enchufables.

La Generalitat Valenciana también es “optimista” ante la llegada de un fabricante chino de coches eléctricos a Parc Sagunt, que es un polo industrial y logístico muy atractivo para este tipo de inversiones y “concretamente” Parc Sagunt, que se ha consolidado como polo industrial tras la llegada de Volkswagen.

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Las cuestiones que debe aclarar la dirección de la multinacional el jueves son dos: cómo afectaría a la planta de Almussafes el acuerdo con Geely, a la que pretende vender el módulo body 3, ahora en desuso, y qué tipo de producción llevará a cabo en el resto de la factoría.