UGT denuncia el retraso de la Generalitat en el abono del Mecanismo RED a firmas del automóvil de Almussafes

El sindicato UGT PV, desde sus secciones de Industria Construcción y Agro y Serveis Públics, ha denunciado este martes "el incumplimiento por parte de la Generalitat Valenciana en el abono del complemento asociado al Mecanismo RED a las empresas del polígono Juan Carlos I de Almussafes, vinculadas a la industria auxiliar del automóvil".

Empresas como Benteler, Forvia, Magna, Gestamp o Ilunion están acogidas a este instrumento que no consume desempleo y se vincula a la formación y que fue aprobado por el Gobierno central, detalla el sindicato en una nota. "Sin embargo, el retraso en el pago del complemento a cargo de la Generalitat está generando una gran incertidumbre entre las trabajadoras y trabajadores, que tras el compromiso de mantenimiento de sus ingresos con este complemento ven mermada su capacidad adquisitiva. Además, esta situación afecta también gravemente a los centros especiales de empleo proveedores de la fábrica".

UGT PV recuerda que "el Mecanismo RED fue concebido como una herramienta clave para salvaguardar el empleo ante situaciones de crisis cíclicas o sectoriales. La Generalitat se comprometió a acompañar este esfuerzo, —que abona puntualmente el servicio público de empleo que depende del Gobierno central—, con un complemento abonado por ella, para que las trabajadoras y trabajadores mantengan sus ingresos".

Según Martín Balsera, responsable del sector del automóvil de FICA-UGT-PV, "resulta inaceptable exigir a las empresas el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de determinadas condiciones mientras la propia Administración autonómica se retrasa de manera injustificada en los pagos comprometidos".

Desde UGT PV señalan, además, que "esta problemática ha sido trasladada en reiteradas ocasiones a la Generalitat a través de los canales de interlocución existentes, sin que hasta la fecha se haya obtenido una respuesta satisfactoria ni se hayan establecido plazos razonables de resolución".

Exigencias

Ante esta situación, las federaciones de UGT han exigido "el pago inmediato e íntegro de todos los complementos pendientes del Mecanismo RED a las empresas afectadas", "la publicación de un calendario claro y vinculante que establezca los plazos máximos de resolución y abono", así como "los medios necesarios para evitar esta situación insostenible que garantice el cobro puntual del complemento".

En este sentido el sindicato asegura que continuará utilizando "todos los instrumentos a su alcance —negociación, movilización y denuncia pública— hasta que todas las empresas afectadas perciban las cantidades que les corresponden y se garantice una protección efectiva del empleo".

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"No permitiremos que la inacción administrativa ponga en riesgo el empleo de nuestros afiliados y afiliadas", ha concluido Balsera.