Los precios a cero de la electricidad amenazan el despliegue renovable en Valencia

Los precios a cero de la electricidad durante las horas centrales del día amenazan la inversión en proyectos fotovoltaicos en la Comunitat Valenciana. Fuentes del sector explican que hay promotores que están retirando sus proyectos por la falta de rentabilidad y que los inversores ponen trabas a los parques que no incluyen baterías de almacenamiento. El frenazo se produce en un momento en el que ahora mismo hay en trámite parques fotovoltaicos y eólicos en la Comunitat que conllevan una inversión de 4.500 millones de euros.

La ralentización en la ejecución de proyectos comenzó el verano pasado ante la pérdida de rentabilidad porque hay un exceso de producción de energía renovable durante el día. La sobregeneración desploma los precios de la luz durante las horas centrales del día e incluso ha llevado a algunos propietarios a parar la producción. El apagón también ha afectado de manera indirecta por el refuerzo del sistema eléctrico con la producción de plantas de ciclo combinado que queman gas natural.

Desplome de la luz

El desplome del precio de la luz cuando las renovables están a pleno rendimiento cada vez es mayor. Un ejemplo es lo que ocurrió el mes pasado. El precio del mercado mayorista de la electricidad (pool) en España promedió en abril 42,44 euros el megavatio hora (MWh), según el último informe del mercado energético de Grupo ASE.

El tramo más caro se concentró en las horas nocturnas, coincidiendo con una menor aportación de las tecnologías renovables y una mayor generación térmica (plantas que queman gas para producir electricidad). En abril, la generación hidráulica cayó un 32,7 % y la eólica un 16,1 %, lo que elevó la producción de los ciclos combinados de gas (CCG) un 6,6 %.

138 horas en negativo

En paralelo, el aumento de la producción fotovoltaica (24,2 % interanual) volvió a hundir los precios en las horas centrales del día, con 138 horas en precio negativo. Cuando el precio de la luz cae a valores negativos en el mercado mayorista, significa que hay un exceso de producción de energía renovable (solar o eólica) que supera la demanda, provocando que los productores paguen por verter su energía a la red (realmente lo que hacen en ese momento es desconectarse).

Fuentes del sector explican que los productores fotovoltaicos se fagocitan unos a otros porque todos compiten en el mismo tramo del día. "En esos momentos del día se produce más energía de la que se consume. Esto ocurre por la proliferación de parques fotovoltaicos y porque la velocidad de electrificación de la economía no está siendo tan rápida como se había anticipado", explica Marcos J. Lacruz, presidente de la asociación de empresas de energías renovables (Avaesen).

Parque fotovoltaico sobre un terreno árido. / Levante-EMV

Baterías

Lacruz apuntó que ayer por la mañana el precio de la electricidad estaba en el mercado mayorista a 10 euros el megavatio hora y por la noche a 200 euros (por la generación con gas). El presidente de Avaesen explicó que la solución pasa por las baterías (tienen capacidad para almacenar hasta cuatro horas).

Algunos promotores están teniendo problemas para devolver los créditos con los que impulsaron sus parques por la baja retribución de la electricidad. "Son plantas que ahora están en la fase de máxima amortización. La única solución es instalar baterías lo antes posible", subrayó.

Financiación

El representante de las empresas renovables valencianas añadió que en estos momentos es difícil financiar los proyectos por la falta de rentabilidad. "Esto ya ha pasado en otras zonas del mundo con gran desarrollo de renovables como California. A medio plazo se va a resolver (con la generalización del uso de baterías). Vamos a estar así todo 2026 y hasta principios de 2027", aseguró.

Noticias relacionadas

Los promotores de parques renovables actualmente en Valencia, Alicante y Castellón invierten 200 millones de euros en baterías de almacenamiento de energía. Ahora mismo hay en marcha proyectos que suman 480 megavatios (MW) y la C. Valenciana ha adelantado a regiones con mayor potencia renovable como Castilla y León.