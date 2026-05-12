Seguros de salud privados: se paga todos los meses y, en muchas ocasiones, cuando se va al médico

Recurrir a la sanidad privada no está al alcance de cualquiera, afortunadamente en un país con un poderoso sector sanitario público. Las compañías del sector cobran a sus clientes una cuota mensual en función de la cual ofrecen más o menos servicios gratuitos. Ahí está la clave, porque los seguros de salud más asequibles comportan el copago.

El comparador de internet kelisto.es detalla que la oferta más barata corresponde a los 30,05 euros que percibe DKV en las pólizas que no incluyen hospitalizaciones ni intervenciones. En las que sí las incorporan, esta firma también es la menos onerosa, con 60,85 euros. En ambos casos una de las cláusulas fundamentales es el copago, aunque solo el segundo contempla el seguro dental completo.

En seguros sin hospitalizaciones es posible encontrar un seguro de salud, el de Asisa, con copago reducido, a un precio de 60,69 euros al mes. Asisa, por su parte, ofrece un contrato sin copago por 83,28 euros. Cuando incluyen hospitalizaciones, la primera tarifa que contempla copago reducido es también de Asisa, con 111,72 euros, pero con un seguro dental básico. Atlántida Infinity es la primera compañía que aparece en el registro de kelisto.es con el precio sin copago más bajo: 123,33 euros. La tarifa más alta es de DKV, que incluye el reembolso y asciende a 832,66 euros. El seguro con reembolso es aquel en que el asegurado puede elegir libremente el profesional médico al que acudir. La compañía pagará al cliente la factura del servicio médico, según las condiciones de cada seguro.

Diversidad

El copago es realmente diverso y va en función del coste mensual del seguro para el usuario. Por ejemplo, en Asisa hay que pagar un euro y medio por podología, seis por urgencias o ingresos hospitalarios, 1,5 por cada sesión de rehabilitación, 9 por cada sesión de psisoterapia y 3 por el resto de servicios.

Un médico atiende a un paciente / PILAR CORTES

En Adeslas -39 euros al mes en seguros sin hospitalizaciones y 130 en las que las incluyen, como tarifas más baratas-, la consulta a domicilio cuesta 2,7 euros, las urgencias, 5; los análisis clínicos, 4; la psicología clínica, 9; los medios de diagnóstico intervencionista, 12, y la preparación al parto, 4.

Consultas

En DKV, el copago es aún más diverso. En los seguros que no incluyen la hospitalización ni la intervención, las consultas de asistencia primaria cuestan 2,3 euros, que suben a 10 euros en psicología y a 3,5 en ginecología. Los análisis clínicos y las radiologías están en 2,95 %, la ecografía y la mamografía, en 3,5, el mismo coste que las ambulancias o los servicios de urgencias hospitalarias.

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Los que contemplan la hospitalización varían en función del importe mensual, según el informe del citado portal. Por ejemplo, las consultas de asistencia primaria van de los 13,50 euros en la póliza de 60,85 euros a los 6,9 en la de 91,27. La telemedicina va de los 3,5 a los 23 euros. Los análisis clínicos, de los 2,95 a los 13,5 euros. Una ecografía puede costar entre 3,5 y 29 euros y las ambulancias, de 3,5 a 55 euros.