Nuria García (Novotel): «Ya no basta con comunicar servicios, hay que generar experiencias y construir relato»

Hablamos con Nuria García, la nueva directora Comercial y Marketing de Novotel Valencia Lavant, sobre los retos del hotel, su vocación experiencial y el deseo de convertirse en un lugar cada vez más conectado con la vida local de València.

Asume la dirección comercial y marketing de Novotel Valencia Lavant en un momento especialmente interesante para el hotel. ¿Cómo recibe este nuevo reto?

Asumo este reto con muchísima ilusión y también con un gran sentido de la responsabilidad. Novotel Valencia Lavant está en un momento de transformación muy estimulante, con una propuesta que va más allá del alojamiento tradicional. Para mí es una oportunidad de construir marca desde un enfoque más emocional, más conectado con las personas y con la ciudad, y de contribuir a posicionar el hotel como un punto de referencia tanto para quienes nos visitan como para quienes viven en Valencia.

Esa nueva etapa llega además acompañada por un cambio en la propiedad. ¿Qué lectura hace de este momento?

El cambio en la propiedad es, sin duda, un punto de inflexión que abre nuevas oportunidades. Lo interpreto como una apuesta clara por el crecimiento, por la innovación y por reforzar el posicionamiento del hotel en el destino. Este tipo de momentos invitan a repensar, a evolucionar y a ser más ambiciosos, siempre manteniendo la esencia, pero adaptándola a lo que hoy demanda el viajero y la comunidad local.

¿Cuáles diría que son los grandes retos comerciales y marketing para esta nueva etapa?

Uno de los grandes retos es precisamente diferenciarse en un mercado muy competitivo, y hacerlo desde la autenticidad. Ya no basta con comunicar servicios, hay que generar experiencias y construir relato. Otro reto clave es conectar de verdad con el entorno local, no de forma puntual, sino integrándolo en la propuesta de valor del hotel. Y, por supuesto, seguir innovando en los canales y en la forma de comunicarnos, para ser relevantes en un contexto donde la atención es cada vez más difícil de captar.

El hotel encaja con una tendencia muy actual: la de los hoteles que ya no se conciben sólo para el huésped.

Totalmente. Hoy entendemos los hoteles como espacios abiertos, dinámicos, donde pasan cosas. Lugares que pueden disfrutar tanto los huéspedes como la gente de la ciudad. Esto responde a una evolución natural del sector, pero también a una demanda real: las personas buscan experiencias, socialización y conexión, y los hoteles como espacio de encuentro, tienen esta oportunidad de integrarse en las ciudad donde habitan.

Y en ese sentido, Novotel Valencia Lavant ha sido especialmente activo.

Sí, y es algo que forma parte de nuestro ADN en esta nueva etapa. Estamos apostando por una programación viva, por colaborar con la cultura y talento local y por generar propuestas que tengan sentido dentro del contexto de València. No se trata sólo de hacer actividades, sino de crear experiencias con identidad, que aporten valor y que hagan que el hotel esté presente en la conversación cultural y social de la ciudad.

Las Fallas han sido precisamente uno de los grandes ejemplos de esa implicación en la vida local.

Las Fallas han sido un ejemplo muy claro de cómo queremos posicionarnos. No sólo como espectadores, sino como participantes activos en uno de los momentos más importantes de la ciudad. Hemos buscado integrarnos, entender lo que significan y ofrecer propuestas que conecten con ese espíritu. Es una línea en la que queremos seguir trabajando: estar presentes en los momentos que realmente importan a València.

Otro de los grandes activos del hotel es, sin duda, el rooftop. ¿Qué papel juega dentro de esa estrategia?

Nuestro SkyBar es, sin duda, uno de nuestros grandes activos y una pieza clave en nuestra estrategia. Es un espacio con un potencial enorme para generar experiencias, tanto para huéspedes como para público local. Nos permite trabajar propuestas gastronómicas, eventos, música… y, sobre todo, crear un ambiente diferencial desde las alturas. Queremos que sea un lugar al que la gente quiera volver, no sólo por las vistas, sino por lo que ocurre allí. Es un espacio único y abierto a la ciudad.

¿Qué le gustaría que pensara alguien al hablar hoy de Novotel Valencia Lavant?

Me gustaría que Novotel Valencia Lavant se percibiera como un hotel vivo, cercano, con personalidad. Un lugar donde siempre está pasando algo, donde te sientes bienvenido seas o no huésped, y que forma parte activa de la ciudad. En definitiva, un espacio que va más allá del alojamiento y que deja huella en quien lo visita.

¿Y personalmente, qué quiere aportar usted a esta nueva etapa?

A nivel personal, me gustaría aportar una mirada estratégica pero también muy humana. Creo mucho en las marcas con propósito, en las historias bien contadas y en la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Mi objetivo es ayudar a consolidar ese posicionamiento del hotel como un espacio experiencial y conectado con València, y hacerlo de una forma creativa, honesta y sostenible en el tiempo.