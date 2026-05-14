Colapso en las ITV valencianas: 19.200 camiones sin cita previa

Colapso en las plantas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) cuantifica por primera vez el impacto que tiene en las empresas transportistas el colapso del servicio de las ITV en la Comunitat. La pérdida de competitividad es un problema para el 64% de las empresas valencianas que tienen al menos dos vehículos en espera al año y tardan una media de dos meses en conseguir cita. Un total de 19.200 vehículos pesados no tienen cita para pasar la ITV en la Comunitat valenciana, según FVET.

Según la patronal valenciana que preside Carlos Prades, los datos, recabados bajo la campaña ‘Ni un minuto más’, reflejan una situación de parálisis administrativa que está comprometiendo seriamente la actividad de las empresas de transporte y la seguridad jurídica de los profesionales. Este problema estructural se suma al impacto negativo del encarecimiento del precio del combustible por la guerra de Irán que ha aumentado los costes operativos del sector del transporte por carretera y está afectando gravemente a la competitividad de un sector esencial para la economía valenciana.

Retrasos y flotas paralizadas

Para cuantificar el impacto real, FVET ha lanzado una encuesta entre las empresas que forman parte de las asociaciones adheridas a la iniciativa ‘Ni Un Minuto Más’ (Propeller, la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores -UATAE- o las federaciones de transportistas de Alicante y Castellón, entre otras) con el objetivo de visibilizar las pérdidas del transporte por carretera.

En este sentido, la percepción del servicio es alarmante: 7 de cada 10 lo califican con la puntuación mínima (1 sobre 5). Esta insatisfacción se sustenta principalmente en tiempos de espera inasumibles que bloquean la cadena logística: el 62,8% de los transportistas afirma tardar dos meses o más en conseguir una cita para sus vehículos de empresa. Pero, además, el impacto operativo es directo, ya que el 57,7% de las empresas tiene o ha tenido vehículos de su flota parados por carecer de la inspección técnica vigente. De estas empresas afectadas, más de la mitad ha sufrido esta inmovilización durante una media de dos meses. Así las cosas, el 78,5% de las empresas del transporte ya no pasa la ITV de parte de su flota en sus fronteras y se desplaza a autonomías vecinas para evitar sanciones y poder seguir operando.

El coste de la inactividad

Más allá de la carga administrativa, FVET advierte de las severas consecuencias económicas que acarrea la paralización forzosa de las flotas. Cada día que un camión permanece inmovilizado a la espera de una inspección técnica, las empresas dejan de cumplir con sus compromisos logísticos y afrontan costes fijos sin generar ingresos, lo que se traduce en una pérdida de ingresos estimada de 600 euros por camión al día. Prades señala que estas cifras confirman el fracaso de la gestión actual: “No es solo una cuestión de incomodidad, es un perjuicio económico real. El sector no puede permitir que sus herramientas de trabajo estén paradas por la ineficiencia de un servicio público”.

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Además, las asociaciones profesionales demandan líneas y estaciones especializadas. Urge la creación de espacios exclusivos para vehículos industriales con horarios adaptados a la operativa del transporte. En paralelo, también exigen mayor flexibilidad y agilidad, recuperando la posibilidad de atención sin cita previa para profesionales y agilizar la facturación mediante la reapertura de fichas de cliente.