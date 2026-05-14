¿Depósitos a plazo bien remunerados? Neobancos y bancos extranjeros tienen la respuesta

Fue durante muchos años el producto soñado de los ahorradores más conservadores: los depósitos a plazo fijo. Son seguros y ofrecen una remuneración de cierto relieve, aunque puede estar por debajo de la inflación. Hace tiempo, sin embargo, que este producto financiero no está en la agenda de los bancos -y, por tanto, tampoco de sus clientes- porque en este momento tienen exceso de liquidez y no precisan entrar en una guerra de los depósitos. Así que las grandes entidades no están en esa pelea, a diferencia de neobancos o bancos extranjeros que operan en España.

En los últimos días, varias de estas últimas entidades han lanzado ofertas en algún caso por encima del 3 %, solo dos décimas por debajo de la última variación del Índice de Precios al Consumo (IPC), correspondiente a abril. El lituano Mano Bankas llegó al 3,05 % a doce meses, el neobanco alemán Trade Republic alcanzó el 3,04 %, mientras que el letón BluOr Bank situó su depósito a plazo fijo en el 3 %, según los portales HelpMyCash y raisin. En el escalafón elaborado por este último hay que bajar muchos peldaños para encontrar a la primera entidad española en el mismo. Se trata de Miralta Bank, presidido por Emilio Botín O'Shea, hermano da la presidenta del Banco Santander, Ana Botín. Esta entidad ofrece un 2,27 % a dos años.

Tipos de interés

Hay que tener en cuenta que el Banco Central Europeo (BCE) dejó los tipos de interés en el 2 % en su reunión del pasado 30 de abril. A la espera de futuros movimientos en respuesta a la crisis provocada por la guerra en Oriente Medio, se trata de un porcentaje que no incentiva a los grandes bancos españoles a hacer movimientos en favor de su clientela, especialmente porque coincide con un momento es que hay liquidez en el mercado y ya cuentan con exceso de depósitos.

Oferta en una oficina bancaria en una imagen de archivo / ISABEL RAMON

Esa atonía en bancos como CaixaBank, Sabadell, BBVA o Santander explica en buena medida porqué los valencianos, ubicados de forma mayoritaria en la amplia franja de los ahorradores conservadores, alcanzaron al cierre del año pasado el volumen más elevado de depósitos bancarios de la historia. En concreto, 148.461 millones de euros, seis mil más que en 2024. De esa cifra, solo 20.700 millones eran depósitos a plazo, reservados, de manera general, a grandes clientes. El resto, prácticamente no obtuvo remuneración. El Banco Central Europeo sitúa la rentabilidad media de los depósitos a la vista en el 0,26 %.

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Dinero

Como asegura HelpMyCash, "el dinero no desaparece de la cuenta, pero pierde valor cada día. Un hogar que mantenga 50.000 euros inmovilizados en una cuenta sin remuneración pierde alrededor de 1.500 euros de poder adquisitivo al año con una inflación del 3 %". Claro que, para estos ciudadanos, esa pérdida invisible es más cómoda para ellos que buscar rentabilidad en productos que la ofrecen porque comportan riesgos, incluso de pérdida patrimonial, como la bolsa o ciertos fondos de inversión. Andrea Morales, experta de HelpMyCash, afirma que el problema es que el ahorrador "no es consciente de lo que está perdiendo". A su juicio, "existe una combinación de aversión al riesgo y escasa educación financiera que empuja a muchos hogares a mantener enormes cantidades de dinero en cuentas al 0 % simplemente por tranquilidad psicológica".