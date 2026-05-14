Ford da un paso más y abre la negociación de un nuevo acuerdo para electrificar Almussafes

La plantilla de Ford en Almussafes esperaba con inquietud y expectación la jornada de este jueves, en la que la dirección de la compañía y sindicatos se han reunido para abordar una "revisión de la situación" de la planta valenciana, inmersa en una actividad bajo mínimos de producción y en un ERTE a punto de expirar. A este escenario se ha sumado el interés de la asiática Geely por comprar parte de la planta. Sin embargo, ninguna de estas incógnitas se han desvelado.

Según han avanzado fuentes sindicales, la reunión se ha centrado en establecer la mesa negociadora para alcanzar un nuevo acuerdo de electrificación futuro, que actualice el aprobado en 2022 y que "dé una estabilidad" a la plantilla, dicen desde un sindicato, que citan fuentes de la empresa.

Las mismas fuentes señalan que la multinacional ha hablado de "futuro optimista", por el que han sido convocados para la próxima semana para iniciar una nueva negociación de cara a un renovado acuerdo de electrificación.

El acuerdo de 2022 -incluido en el convenio colectivo vigente hasta este año- contemplaba, según se publicó entonces, medidas de flexibilidad y una contención salarial con "aumentos salariales todos los años", aunque desvinculaba estos del IPC y no eran consolidables en tablas.

El texto de hace cuatro años incluía las medidas que debían regir las relaciones laborales de Ford hasta este año y posibilitar así la adjudicación de la esperada carga de trabajo. Cuatro años después de la firma, la plantilla sigue esperando que se asigne el nuevo modelo, que se disputaba con la planta alemana de Saarlouis.

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