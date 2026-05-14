Grupo Collado lanza un residencial de lujo en Viveros con las prestaciones de un hotel de 5 estrellas

Una nueva promoción de viviendas de lujo llega a una de las zonas más ‘prime’ de Valencia. Grupo Collado, sociedad que se dedica a la gestión inmobiliaria integral, promoción de activos singulares y creación de producto para inversores, ha lanzado un nuevo proyecto que combina todas las ventajas de vivir en un hotel de gran lujo con la comodidad de una vivienda completamente equipada.

Este modelo de coliving premium aterriza en la Avenida Primado Reig, junto a la zona de Viveros, con una oferta de 98 apartamentos en formato estudio que compaginan la privacidad de una vivienda propia con todos los servicios y espacios comunes de un hotel de gran lujo: desde servicio de lavandería, recepción, limpieza y comidas, hasta espacios ‘premium’ como piscina, chill out, gimnasio, coworking, salas de reuniones, sala de proyecciones y parking opcional, entre otros.

La promoción ofrece lavandería, cocina y recepción, así como espacios compartidos ‘premium’: piscina, chillout, gimnasio, coworking y parking opcional

“Ofrecemos una vivienda de alto standing combinada con los servicios de un hotel de lujo. El formato de coliving premium optimiza al máximo el espacio de la vivienda para luego ofrecer una amplia carta de servicios comunes en la que el propietario no se tiene que preocupar por nada, porque nosotros nos encargamos de todo: desde el mantenimiento hasta la lavandería. Incluso contamos con restaurante y cafetería con amplias terrazas en el jardín de la Plaza Tierno Galván, y limpieza opcional. Al final, solo buscamos un objetivo: hacer que tu vida sea más sencilla y placentera”, ha explicado el promotor del proyecto, Juan Collado.

Una vivienda propia

Todos los apartamentos tienen la calificación de ‘vivienda’ en el registro de la propiedad horizontal, y cuentan con todas las ventajas legales y fiscales de ser propietario, así como acceso a financiación y al padrón. En cuanto a las tipologías, el proyecto ofrece el estudio básico desde 45 metros cuadrados con elementos comunes, y luego dos opciones de gama alta: premium y máster, con hasta dos habitaciones.

La Avenida Primado Reig es una de las zonas más demandadas de València. / ED

En todo caso, los estudios están siempre distribuidos en habitación, baño propio, salón comedor y cocina. Además, los apartamentos vienen equipados con las más altas calidades, con acabados de Porcelanosa y electrodomésticos Bosch, entre otros.

Una vida de lujo por una financiación de 505 euros al mes

El nuevo proyecto de Grupo Collado en la Avenida Primado Reig amplía la oferta de vivienda en una de las zonas más demandadas de València, donde la oferta ha sido escasa o inexistente en los últimos años. Y además, lo hace a un precio mucho más accesible que la media del entorno: los apartamentos parten de los 179.500 euros, lo que supone una financiación de 505 euros al mes, menos de lo que cuesta un alquiler.

Todos los apartamentos tienen calificación de ‘vivienda’ y su precio de salida es de 179.500 euros, lo que supone una financiación de 505 euros al mes

Así, por poco más de 500 euros al mes, es posible adquirir un inmueble que ofrece los servicios más ‘premium’: desde zonas orientadas al desarrollo personal y profesional, como coworking y zona de reuniones, hasta enclaves dedicados al ‘wellness’, tales como el gimnasio, las zonas sociales, chill out, la piscina en altura y una sala de proyecciones.

El complejo incluye espacios ‘premium’ como piscina, chill out, gimnasio o coworking. / ED

A todo esto, además, se unen los servicios de lavandería, restaurante-cafetería, portería, paquetería, seguridad y limpieza. Del mismo modo, el edificio también ofrece servicio de parking opcional, un servicio muy escaso en la zona.

En el corazón de València

La Avenida Primado Reig, número 16, se encuentra cerca de la zona de Viveros y a escasos metros del Jardín del Túria, dos de los pulmones verdes más importantes de València. Asimismo, también está a poca distancia a pie y en tranvía de los principales polos universitarios de la ciudad, que son la Universitat de Valencia y la Universidad Politécnica de València.

El edificio cuenta con parking y la zona cuenta con buenas conexiones de transporte público. / ED

El enclave, igualmente, cuenta con buenas conexiones de transporte público, y también está a una escasa distancia andando del centro financiero y comercial de València. Además, el colindante barrio de Benimaclet ofrece una amplia oferta cultural, social, gastronómica y de entretenimiento, mientras que la playa de la Malvarrosa y el centro comercial Arena también se encuentran próximos.

Grupo Collado, garantía de calidad

Grupo Collado está orientado a la gestión inmobiliaria, promoción de activos singulares y creación con producto para inversores. El grupo se caracteriza por la gestión integral de sus productos, desde la compra del suelo y el desarrollo del producto hasta la gestión del posible alquiler de los inmuebles, con todas las garantías para el propietario. “Nosotros nos ocupamos de todas las fases del proceso y damos garantías desde el principio, por eso somos capaces de ofrecer altas rentabilidades”, ha señalado Collado.

Mediante este modelo, Grupo Collado ha finalizado uno de sus hoteles Suites, que se encuentra junto al Hospital Peset, en la “milla de oro” de los hospitales. Además, también ha concluido una promoción de apartamentos en la Avenida de Baleares. Ambos proyectos terminaron en un tiempo récord de tan solo 12 meses.

Ahora, el grupo busca consolidarse en València con un nuevo hotel en Guillem de Castro y con este nuevo residencial de lujo en la Avenida Primado Reig, que empezará su construcción en el mes de julio y que se entregará antes de que finalice 2027, con una duración prevista de 16 a 17 meses.