Inquietud y expectación en Ford ante un jueves clave para el futuro de la factoría de Almussafes

La plantilla de Ford en Almussafes vive este jueves la que puede ser una jornada clave para su futuro. Como ya adelantó este martes Levante-EMV, la dirección del fabricante estadounidense en España ha convocado una reunión de la comisión consultiva de la factoría con el objeto de informar sobre la "revisión de la situación" de la compañía en Valencia. Según ha podido saber este diario, el ánimo entre la plantilla es de "inquietud" y "expectación", ante el mutismo por parte de la compañía del óvalo sobre la cita.

Esta es la segunda oportunidad que la empresa tiene en poco tiempo para despejar las dudas de la plantilla. Hace tres semanas el presidente de Ford Europa, Jim Baumbick, estuvo en la planta valenciana, en una visita que los trabajadores esperaban más esclarecedora. Entonces, desde Ford aseguraron que se trataba de "una visita normal al equipo de Valencia como parte de sus responsabilidades". No hubo grandes anuncios, ni confirmaciones, aunque desde UGT, sindicato mayoritario en la planta, sí avanzaron que la firma iba a iniciar el proceso de reducción de afectados por el ERTE con el objetivo de preparar el lanzamiento del futuro modelo multienergía.

De la renovación del ERTE al nuevo modelo

La reunión de este jueves, en la que participan los representantes sindicales del comité de empresa, podría desvelar los planes que Ford tiene para la factoría de la Ribera. Aunque la empresa asegura no tener "nada que comentar" al respecto, trabajadores consultados por este diario esperan que la reunión sirva para despejar dudas sobre la continuidad —o no— del mecanismo RED que les mantiene en un ERTE desde hace dos años, sobre la entrada del fabricante chino Geely o respecto a la puesta en marcha de la planta piloto del vehículo multienergía que debe llegar a Almussafes.

La reunión entre el comité de empresa y la dirección de Ford España se produce en un momento en el que se han sucedido recientemente informaciones delicadas para la plantilla valenciana.

La planta está pendiente del nuevo modelo, de la renovación de ERTE y de la entrada de Geely

Por una parte, el interés de Geely en adquirir la nave Body 3, de carrocerías, de la planta valenciana ha levantado cierta "inquietud" en la plantilla ante la falta de información al respecto. Los trabajadores no saben si la parte de la plantilla valenciana sería absorbida para este acuerdo, de llevarse a cabo finalmente.

Otro escenario sitúa la llegada del nuevo vehículo multienergía de Ford en 2028, más tarde de lo previsto, y con una bajada de su producción, que se quedaría en las 183.000 unidades anuales, algo que preocupa a los trabajadores si Ford llegara a revisar sus necesidades de plantilla durante los próximos años.

Carlos Faubel (UGT) y Jim Baumbick, en la factoría de Almussafes, el pasado 23 de abril. / Levante-EMV

La reunión que se celebrará este jueves podría revelar, también, los planes de la empresa en cuanto a la renovación o no del mecanismo RED. Cabe recordar que fue el pasado mes de diciembre cuando se prorrogó seis meses más el ERTE, cuya vigencia expira el próximo 30 de junio. De renovarse, su nuevo plazo acabaría el 31 de diciembre de 2026.

El acuerdo actual tiene una vigencia de los primeros seis meses de 2026 y afecta a 4.152 personas de forma rotativa, unos 1.000 trabajadores al día. En cuanto a las condiciones económicas del ERTE de Ford Almussafes, estas son del 90 % del salario y del 100 % de los complementos.

La planta piloto del nuevo coche sacaría del ERTE a un centenar de trabajadores

No obstante, como avanzó este diario, los planes de la empresa pasan por sacar del ERTE a cerca de un centenar de trabajadores el próximo mes de junio, que son los que entrarían a trabajar en la planta piloto del nuevo coche que se fabricará en Almussafes.

Pendientes del multienergía

Almussafes sigue así pendiente de una carga de trabajo suficiente para estabilizar la actividad industrial y sostener el empleo. La asignación de un nuevo modelo de Ford se interpreta dentro de la planta como una condición clave para recuperar volumen, pero también como un proceso largo, con fases previas de ingeniería, pruebas, formación y adaptación de líneas que no resuelven de inmediato la caída de producción. Por eso, cualquier calendario, aunque confirme una perspectiva de futuro, será leído por la plantilla en función de cuánto empleo garantiza durante la transición.

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En paralelo, la posible entrada de un socio industrial o la cesión de espacios de la factoría abre otra incógnita: qué papel tendría Ford Almussafes dentro del nuevo mapa europeo del automóvil. La electrificación, la competencia asiática y la necesidad de flexibilizar plataformas están obligando a los grandes fabricantes a reorganizar fábricas, alianzas y ritmos de producción. Según dijo UGT, Baumbick aseguró en su visita a Almussafes que "Valencia desempeñará un papel fundamental en la transformación de Ford Europa".