Las matriculaciones en la Comunitat Valenciana crecerán un 7,5 % tras pasar el 'efecto dana'

Las matriculaciones de turismos en la Comunitat Valenciana se situarán en torno a 109.000 unidades en 2026, lo que supone un descenso del 14,7 % respecto al ejercicio anterior, debido al efecto comparativo con un 2025 "excepcional" impulsado por las ayudas tras la dana. Sin ese efecto, el mercado valenciano obtendría un incremento del 7,5 %. Así lo ha avanzado la patronal de concesionarios oficiales (Faconauto) durante la IV Jornada de Automoción de la Comunitat Valenciana organizada junto a la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), que ha reunido este jueves a los concesionarios de la región.

Las previsiones de Faconauto ponen de manifiesto que la caída del 14,7 % prevista para 2026 "es meramente estadística". Sin el efecto comparativo de las matriculaciones extraordinarias de 2025, el mercado valenciano crecería este año un 7,5 %, alcanzando las 109.000 unidades. Esto sitúa el ritmo estructural de renovación ligeramente por encima de la evolución nacional. "Las proyecciones a medio plazo sugieren una consolidación de esa tendencia: el mercado valenciano alcanzaría las 115.500 unidades en 2027 y superaría las 117.600 en 2028", han avanzado desde la patronal.

En su intervención, la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez, ha defendido la puesta en marcha de un plan de renovación del parque automovilístico propio para la Comunitat Valenciana, "ambicioso, tecnológicamente neutro y que permita a cualquier ciudadano sustituir un vehículo antiguo por uno más eficiente con apoyo público".

En esta línea, el presidente de Femeval, Francisco Alonso, ha respaldado esta petición de incentivar la renovación del parque automovilístico valenciano ya que "sería todo un revulsivo para un sector formado por cerca de 700 concesionarios y puntos de venta que emplean a más de 18.000 personas".

La propuesta de Faconauto se inspira en los planes autonómicos de renovación del parque que ya están operativos en otras comunidades como Galicia, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra, Madrid y Andalucía. "Estos planes han demostrado generar una reducción estimada de emisiones del 63,6 % y un retorno fiscal de 2,2 euros por cada euro invertido", sostienen desde la ptaronal.

La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 2,8 millones de turismos, el 10,5 % del parque nacional, con una edad media de 14,1 años, medio año por debajo de la media española.

Petición al Gobierno central

Faconauto ha aprovechado la jornada para trasladar también una petición al Gobierno central: la activación del Plan Nacional de Renovación del Parque previsto en la Ley de Movilidad Sostenible. "Esa ley existe. Lo que no existe todavía es el plan", ha lamentado Blázquez, que ha recordado que España ha perdido 1,8 millones de matriculaciones en los últimos cinco años, "casi un año y medio de mercado, lo que ha acentuado el problema de un parque obsoleto".

Sin un marco estatal, ha advertido la presidenta de la patronal, "la renovación del parque depende de si tu comunidad autónoma tiene o no iniciativa política para hacerlo. Eso genera desigualdad territorial, y no es aceptable".

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La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; la presidenta de Faconauto, Marta Blázquez; el presidente de la CEV, Vicente Lafuente; y el presidente de Femeval, Francisco Alonso, han inaugurado la jornada. En el encuentro han participado también el director general de Programas Industriales del Ministerio de Industria y Turismo, Joaquín Catalá; y el delegado territorial de Faconauto en la Comunitat Valenciana y presidente de la Asociación de Concesionarios de Valencia (Avada), José Ramón Valle. Asimismo, ha asistido el Comisionado especial para la Reindustrialización, Jaime Peris, y el presidente de Fevauto, Fernando Valle.