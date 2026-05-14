Galicia adelanta a Valencia por la planta china de SAIC

Galicia ha adelantado a Valencia en la pugna por la factoría de automóviles que el grupo chino SAIC va a abrir en España para su marca MG. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado esta semana que es "optimista" sobre la posible llegada del grupo de automoción que ha estado examinando suelos en Sagunt y Cheste. Rueda reconoció que espera "sinceramente" tener buenas "noticias" en las proximas semanas.

El presidente gallego opta por la cautela como ya hizo hace dos semanas y media durante su estancia en China para visitar a Wang Xiaoqiu, presidente de la empresa estatal SAIC. «Prudencia», pidió Alfonso Rueda en su comparecencia semanal tras el Consello de la Xunta ante todos los detalles conocidos desde entonces, según informó 'El Faro de Vigo'.

SAIC estudia instalarse en el Puerto Exterior de Ferrol para montar una planta de ensamblaje para 120.000 coches anuales. El proyecto podría llevar incorporada una factoría de componentes en otro emplazamiento cercano, posiblemente en la localidad gallega de As Pontes. «Nuestra intención, si finalmente tuviésemos éxito, sería un proyecto amplio que también abarcaría esa segunda parte de producción de piezas, no solo de composición de automóviles», afirmó Rueda.

Preguntado, precisamente, por el papel del Gobierno central para allanar el camino al proyecto, Alfonso Rueda aseguró que pidió colaboración y cree que la está teniendo. «Reconocí públicamente el trabajo que está haciendo todo el mundo. Lógicamente, una inversión tan grande para Galicia, y estoy seguro que también lo es para España, también le interesará al Gobierno central que vengan inversión a las diferentes comunidades». «Si finalmente tenemos un resultado positivo, será un mérito colectivo de todos los que tenemos la obligación de que estas cosas sean posibles», enfatizó.

Avance de las obras de la gigafactoría de baterías de Volkswagen en Sagunt. / Daniel Tortajada

Elección de España

El socio de Volkswagen en China, SAIC Motors, ha escogido España por encima de Hungría como destino europeo para instalar una fábrica donde producir vehículos eléctricos bajo su marca MG , según avanzó Bloomberg. SAIC ha estado examinando suelos en Sagunt junto a la gigafactoría de Volkswagen y ha negociado sin éxito compartir la planta de Ford en Almussafes.

Valencia cumple con sus necesidades: conexión logística con puerto, mano de obra cualificada y una red de proveedores. Los representantes del grupo SAIC visitaron "en varias ocasiones" Valencia entre julio y septiembre de 2024 y ya tienen claro su potencial. Entre los emisarios desplazados a Valencia con MG se encontraban técnicos y representantes de una empresa alemana que trabaja con ellos.

La compañía ha estado muy interesada en Sagunt por la gigafactoría de baterías del grupo Volkswagen. De hecho, Volkswagen y SAIC mantienen una joint venture desde hace cuarenta años en China para producir vehículos en el país asiático.

La noticia del desembarco de SAIC en España (a la espera de la confirmación de su ubicación definitiva) surge pocos días después de la visita oficial a China del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que presentó a España como destino de inversión ante una serie de empresas entre las que figuraba precisamente SAIC, con sede en Shanghái (este) y séptima mayor automotriz del mundo por volumen de ventas en 2025, la cual adquirió la marca británica MG en 2007 tras la quiebra de Rover.

La compañía china ha estado buscando facilidades y subvenciones (como las que obtuvo VW) para desembarcar en Valencia.

Lista en un año

El interés de MG por contar con una planta de ensamblaje en Europa se disparó tras la aprobación de los aranceles, que gravan los vehículos de la marca producidos en China con una tasa del 35,5 % sobre la tarifa estándar del 10 % aplicable a los eléctricos importados. El objetivo es que la factoría comience a operar entre 12 y 16 meses después de recibir la aprobación final.

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Las empresas automovilísticas vinculadas a SAIC incluyen además de a Morris Garages (MG), a Roewe y Maxus, así como a SAIC-Volkswagen y SAIC-GM.