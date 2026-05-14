Los 'súper' defienden el "esfuerzo" para mantener los precios a pesar de la guerra

El impacto de la subida del coste del gasoil en los supermercados españoles acumula, desde el pasado mes de marzo, 51 millones de euros, según las estimaciones realizadas por la patronal del sector Asedas, entidad que cuenta entre sus asociados a grandes cadenas de distribución comercial como Mercadona, Consum, Lidl, AhorraMas o Aldi, entre otras.

En concreto, la patronal ha señalado que aun contabilizando la ayuda de 0,20 euros por litro que aplica el Gobierno a los transportistas, la cifra no ha dejado de crecer desde que empezara la guerra en Oriente Medio. En este contexto, la distribución alimentaria ha destacado que está haciendo de nuevo un ejercicio de contención de precios para aliviar el gasto de las familias, especialmente en los productos básicos como el azúcar, los huevos o el pan.

De forma general, los precios de los alimentos presentan variaciones mensuales de cero, cercanas al cero y negativas, según el IPC de abril. Esto refleja una repercusión hacia la baja en el IPC de los alimentos, que ha pasado del 2,7 al 2,6 entre marzo y abril. Los supermercados y mayoristas españoles han reiterado que están haciendo un "esfuerzo" para mantener los precios de la alimentación en los niveles lo más bajos posible ante el incremento de costes a lo largo de la cadena de valor.

Competencia en el sector

Asedas sale así al paso tras años de incremento de los precios de los alimentos. La "intensa" competencia de empresas de distribución alimentaria -con más de 200 operadores a disposición del consumidor- es también un factor "fundamental" que contribuye a contener los precios finales, según ha reconocido Asedas. Esta asociación, fundada en 1999, es la primera organización empresarial española de distribución alimentaria con más de 344.000 trabajadores, más de 20.000 establecimientos de distribución minorista, 173 de distribución mayorista y un total de más de 11 millones de metros cuadrados de superficie comercial de alimentación y gran consumo, lo que representa el 75,4 % de la distribución alimentaria en España.

Noticias relacionadas

Situación en abril

El IPC se contiene en abril con respecto a marzo, pero sigue al alza tras los efectos de la guerra de Irán, con una subida del 3,2%. Es precisamente el transporte el centro neurálgico de las subidas, con el efecto de los carburantes. En su caso, la subida es del 6,5%. Los suministros del hogar, que suben un 1,9%, hacen que se modere el incremento, junto con los precios relacionados con el turismo.