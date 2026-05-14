Vueling conectará Valencia con Santiago de Compostela

Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, reanuda la ruta directa entre Valencia y Santiago de Compostela, que estará disponible para volar a partir del 15 de septiembre y durante la temporada de invierno, según ha informado la compañía hoy en un comunicado. La conexión, que ya había sido operada por la aerolínea hasta 2023, ya está a la venta y dispondrá de tres frecuencias semanales los martes, jueves y sábados. A partir del 26 de octubre las frecuencias serán los lunes, jueves y sábados.

Con esta nueva ruta, Vueling "suma conectividad a su red de rutas nacionales y facilita los desplazamientos entre ambas regiones".

Conexiones

Colas de viajeros en el aeropuerto de Elx / AXEL ALVAREZ

Vueling es líder en su base principal en el Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, en las conexiones dentro de España y en otros aeropuertos relevantes como Bilbao. También lidera la conexión entre la península y las islas Baleares y Canarias. A nivel internacional, trabaja para reforzar su presencia en bases como París-Orly. La compañía cuenta con una red de alrededor de 250 rutas al año que conectan 30 países. En 2025, ha operado más de 227.000 vuelos y trasladado a alrededor de 40 millones de pasajeros.

Noticias relacionadas

Plantilla

Con más de 5.000 empleados, Vueling es la "única aerolínea europea Top Employer por tercer año consecutivo. La compañía está firmemente comprometida con la descarbonización del sector y, como parte del grupo IAG, se ha comprometido a alcanzar las cero emisiones netas de carbono en 2050 a través de la implementación de la estrategia FlightPath Net Zero. Fiel a su ADN digital, Vueling fue la primera aerolínea en vender billetes a través de la aplicación móvil y en disponer de tarjeta de embarque digital con código QR". Asimismo, la aerolínea cuenta con un equipo de más de 600 personas que trabajan en sus hubs de innovación de Barcelona y Zaragoza.