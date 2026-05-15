El Congreso Go Global 2026 abordará los grandes retos del comercio exterior con expertos y empresas referentes en internacionalización

El Congreso Go Global 2026 reunirá los próximos 26 y 27 de mayo en Feria Valencia a destacados expertos, representantes institucionales y empresas con experiencia internacional en una edición especial en la que el encuentro celebra su décimo aniversario como foro de referencia para la internacionalización empresarial de la Comunitat Valenciana.

Organizado por Ivace+i Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, con el patrocinio de ICEX España Exportación e Inversiones y el apoyo de los fondos FEDER, el congreso ofrecerá durante dos días un completo programa de conferencias, mesas redondas y encuentros profesionales centrados en los principales desafíos y oportunidades del actual escenario internacional.

Entre los ponentes confirmados figuran el diplomático y exembajador de España ante Estados Unidos y la OTAN, Javier Rupérez; la investigadora principal del Real Instituto Elcano, Mira Milosevich-Juaristi; el director de Riesgo País de Cesce, Ricardo Santamaría o Agueda Parra, analista del entorno geopolítico y tecnológico de China y Fundadora y editora de ChinaGeoTech, además de representantes de entidades como ICEX, CDTI, CaixaBank, Banco Santander, Banco Sabadell, AMEC, Ivace+i y las universidades valencianas.

Asimismo, participarán profesionales especializados en transformación digital e inteligencia artificial aplicada a la internacionalización, como Anselmo Ríos, CEO de Reflexión Consultores, y Manuel Murcia “El Hípster”, divulgador tecnológico y experto en IA.

Javier Rupérez, diplomático y exembajador de España ante Estados Unidos y la OTAN. / Go Global Congreso

Martes, 26 de mayo

El programa arrancará el martes 26 de mayo con una jornada dedicada a la inteligencia artificial y a las oportunidades europeas para las empresas. Entre las sesiones previstas destacan la mesa redonda “IA Agéntica sin filtros: El Podcast en Directo sobre Internacionalización”, la conferencia magistral “El nuevo (des)orden mundial”, a cargo de Javier Rupérez, así como diferentes ponencias centradas en innovación, sostenibilidad, financiación europea e internacionalización.

Durante esa primera jornada también se celebrarán encuentros dirigidos a estudiantes y futuros profesionales del comercio exterior, con información sobre becas y programas de internacionalización impulsados por ICEX e Ivace+i Internacional.

Anselmo Ríos, CEO de Reflexión Consultores. / Go Global Congreso

Miércoles, 27 de mayo

El segundo día de Congreso el foco se situará en el análisis del contexto geopolítico y en las estrategias empresariales para competir en un entorno internacional en transformación. La programación incluirá la mesa redonda “Duelo de Gigantes en un mundo en Metamorfosis”, con expertos en geopolítica internacional, así como una sesión dedicada a las estrategias de empresas industriales internacionalizadas con la participación de compañías como Taberner, AC&E Iberia y Jeanologia.

El Congreso Go Global 2026 combinará estas conferencias con espacios de networking y reuniones con la Red Exterior de Ivace+i Internacional, empresas importadoras internacionales y personal técnico especializado, con el objetivo de facilitar contactos comerciales y detectar nuevas oportunidades de negocio para las empresas asistentes.

Con esta décima edición, el Congreso Go Global 2026 reafirma su posicionamiento como punto de encuentro estratégico para las empresas de la Comunitat Valenciana interesadas en impulsar su crecimiento en los mercados internacionales y adaptarse a un escenario global marcado por la transformación tecnológica y la incertidumbre geopolítica.

El programa completo y las inscripciones gratuitas están disponibles en la web oficial del evento: Congreso Go Global 2026