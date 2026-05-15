Los corredores de seguros defienden la independencia del sector ante la concentración y la IA

La asociación profesional de corredores de seguros Aprocose ha celebrado este pasado jueves en València la XXII edición de su encuentro 'Quieres Saber', una cita de referencia para la mediación profesional que este año coincide con la conmemoración del Día Mundial del Seguro. Una mesa redonda con los principales expertos del sector ha analizado la independencia del corredor de seguros en el actual mercado asegurador, en un contexto marcado por la creciente concentración del sector, la creciente exigencia regulatoria y la importancia de las inteligencias artificiales.

Javier Barberá, presidente del consejo general de Colegios Profesionales de Mediadores de Seguros; Alberto Ocarranza, presidente de Fecor; Luis Miguel Ávalos, secretario general de Unespa, y Manuel Manzanera, jefe del Servicio de Mediadores de Seguros de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat Valenciana, con la moderación de Juan José Gómez, socio fundador de Aprocose, han reflexionado profundamente sobre los retos actuales de la mediación de seguros.

Martín Rojo Rodríguez, presidente de Aprocose, ha abierto la jornada con una breve alocución, celebrando una mesa “tan diversa e importante” y ha destacado la coincidencia con el Día Mundial del Seguro. “Las entidades no se crean solas, las hacen las personas”, ha destacado, “y es muy importante para nosotros que estas celebraciones coincidan tan felizmente”.

El papel del corredor

El debate ha comenzado con el moderador, Juan José Gómez, de Aprocose, marcando los límites del terreno de juego: “el consumidor nos necesita más que nunca, pero evidentemente la situación ha cambiado mucho estos últimos diez años”, ha señalado Gómez, “el mediador se ha quedado atrapado en unas lógicas marcadas por las grandes compañías y hace falta cambiar leyes y formas de funcionamiento de los propios profesionales para adaptarse a los nuevos retos tecnológicos”.

Algunos de los participantes en la jornada de Asoproce. / Levante-EMV

El representante de Unespa, que agrupa a más del 90% de las entidades aseguradoras, ha centrado su intervención en la necesidad de simplificación normativa, ya que según Luis Miguel Ávalos “vivimos un momento de sobrecarga normativa que afecta especialmente a los sectores regulados, como las compañías y mediadores de seguros”. En ese sentido ha advertido que eso afecta especialmente a la capacidad de los mediadores para la distribución, algo que las compañías también han protestado. También ha explicado que desde la patronal aseguradora han creado plataformas conjuntas con el resto de agentes del sector, como CIMA Firma Digital.

Manuel Manzanera, representante de la regulación merced a su condición de jefe de Servicio de Mediaciones de Seguros de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública ha advertido acerca de la concentración en el sector: “el registro de mediadores indica que se ha pasado de unos 600 a 514. También hemos pasado de 650 millones de euros a aproximadamente 400. Se está observando un decrecimiento claro desde 2019 del número de corredurías”.

Además, ha explicado que la mayor competencia regulatoria es de marco estatal, y que “los requisitos legislativos de los últimos años han provocado un efecto de concentración en el sector que ha generado pocas compañías, pero muy grandes, perjudicando gravemente a los agentes pequeños y medianos”, y que hay un claro problema porque la ley “no ha identificado de una forma clara la diferencia entre el grande y el pequeño, con unas exigencias muy complicadas para que los más pequeños mantengan el ritmo”.

Concentración

El presidente del consejo general de Colegios Profesionales de Mediadores de Seguros, Javier Barberá, ha reconocido el descenso en el número de mediadores, pero a través de un proceso de concentración, “porque no bajan las primas, baja el número de mediadores, aproximadamente un 15% o un 17%”. Barberá ha reconocido la necesidad de regulación, pero también ha advertido de que “el exceso actual de regulación lleva a la parálisis, sobre todo para empresas pequeñas que pasan más tiempo con la burocracia que ejerciendo su labor fundamental. Tiene que haber un equilibrio, que se está rompiendo, entre otros sitios, por la parte de la interlocución. Necesitamos personas que nos entiendan, que hablen nuestro mismo lenguaje y eso, desgraciadamente, es muy raro”.

Asistentes a la jornada de Asoproce. / Levante-EMV

Finalmente, desde Fecor, Alberto Ocarranza, ha dicho que el mediador está evolucionando hacia una labor fundamental de consultoría y que esa adaptación pasa porque “los corredores entiendan que el asociacionismo y la colegiación son necesarios para poder tener capacidad de negociación con el resto de agentes”. Esparza ha defendido la importancia y las características especiales de la mediación: “todo el mundo se asombra de las características de una industria que es el 5,1% del PIB en España. Y la realidad es que la mitad de los corredores son pymes y autónomos”.

El reto de la IA

El núcleo del debate ha abordado también el enorme reto de la Inteligencia Artificial, que provocará una reducción en la interlocución humana y una mayor exigencia para los corredores, porque se encontrarán con un cliente con mayor acceso a la información y con la necesidad de adaptarse a la nueva herramienta. Pero a pesar de los retos, los participantes han mandado un mensaje optimista: el negocio no disminuye, sólo cambia, y las corredurías de seguros siguen siendo buenas apuestas de negocio. “Sí, por supuesto”, ha sido la respuesta mayoritaria de la mesa a la pregunta, “¿recomendarías a alguien abrir una correduría de seguros?”.

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El acto fue clausurado por el director general de Financiación, Nicolas César Jannone Bellot, quien manifestó su agradecimiento a Aprocose por la invitación y ha destacado que las circunstancias internacionales “han convertido el sector del seguro en uno de importancia crucial”.