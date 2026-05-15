Un grupo catalán compra hoteles de más de 80 habitaciones en Valencia
El inversor está interesado en establecimientos urbanos y de costa
El grupo catalán Pérez Baquero busca hoteles en Valencia de más de 80 habitaciones para comprarlos. La firma está interesada en hoteles urbanos y de costa en todo el arco mediterráneo. El objetivo es comprar los edificios para arrendarlos. La compañía, a través de la firma Gran Mausol, se dedica al arrendamiento de oficinas, locales comerciales, naves industriales y establecimientos hoteleros.
La inversión en este tipo de establecimientos es especialmente intensa en el Cap i Casal. La explosión turística que vive València ha multiplicado por cuatro la inversión hotelera en 2025, según revela un informe de la consultora inmobiliaria Colliers. Cadenas hoteleras y fondos invirtieron 174 millones de euros en 2025 frente a una media de 40 millones en los tres años anteriores. La fiebre inversora continúa, ya que en los próximos dos años la capacidad hotelera de València va a crecer un 30 % con 3.000 habitaciones nuevas.
Tras este tipo de operaciones está el interés inversor por el sector hotelero de València ante la fortaleza turística por el tirón de la demanda internacional. La planta hotelera en la ciudad ha pasado de 147 establecimientos en 2019 a 201 en 2025, lo que representa un crecimiento del 35 %. En el mismo periodo, el número de nuevas habitaciones solo ha aumentado un 14 %. Ahora mismo, en València hay 10.191 habitaciones hoteleras abiertas. Hay cuarenta proyectos en marcha que sumarán otras 3.000 habitaciones.
Fortaleza
La consultora Colliers considera que la industria hotelera afronta 2026 desde una posición de fortaleza. Según Colliers, durante los últimos ejercicios, el sector ha demostrado una notable capacidad para sostener su desempeño operativo, incluso en contextos macroeconómicos complejos, "apoyado en una demanda turística sólida y cada vez más diversificada, y en una oferta que continúa creciendo de forma contenida".
Inversores patrimonialistas
El perfil del inversor continuará diversificándose. Los inversores patrimonialistas nacionales, tanto grupos hoteleros como 'family offices', previsiblemente mantendrán un papel activo, apoyados en su competitividad en precios y en una visión estratégica de largo plazo.
El grupo Pérez Baquero tiene su sede en Barcelona y arrancó su actividad como promotor y constructor en 1964. En el año 1988 fundó la filial Gran Mausol para el arrendamiento de inmuebles de uso terciario e industrial.
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