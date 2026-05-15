Marcial Vicent, de empresa familiar a referente del reciclaje industrial

Marcial Vicent, colaboradora en el VIII Ecoforum CV, es una firma de referencia en el sector del reciclaje industrial con más de 70 años de experiencia en el sector. La actividad principal de la empresa, hasta principios de los 80, se centró en la clasificación, lavado y reutilización de botellas de vidrio. En la actualidad, tras tres generaciones, constituye y un ejemplo de adaptación empresarial, concienciación medioambiental y compromiso con la sostenibilidad.

En una provincia como Castellón, en que la cerámica y la industria son parte esencial de su identidad económica, la gestión responsable de los residuos se ha convertido en un reto clave para avanzar hacia un modelo más sostenible. En ese contexto, Marcial Vicent se ha consolidado como una de las firmas de referencia en el sector de la recuperación y valorización de residuos.

Con motivo de la celebración del Ecoforum, la compañía vuelve a centrar el debate en sostenibilidad, el reciclaje y la economía circular, en un momento en el que la conciencia medioambiental ya no es solo una obligación normativa, sino también un compromiso social y empresarial.

El gerente de la firma Marcial Vicent, tercera generación dedicada al reciclaje. / Mediterráneo

Ejemplo de nueva realidad

Su propia trayectoria empresarial constituye un ejemplo de esta nueva realidad. Fundada en 1954 y con raíces familiares profundamente ligadas al territorio, Marcial Vicent ha evolucionado desde una empresa especializada en la recuperación de reciclables hasta convertirse en un operador integral en gestión de residuos, con la capacidad de trabajar con diferentes sectores industriales y comerciales de la zona.

Desde sus instalaciones, situadas en el polígono industrial La Rambla, en Almassora, la firma desarrolla servicios de recogida, clasificación, tratamiento y valorización de residuos metálicos y no metálicos, además de gestionar papel, cartón, plásticos, madera, baterías y residuos industriales. Su actividad está enfocada al tratamiento de los mismos para convertirlos en materias primas secundarias, favoreciendo así la reutilización de recursos y reduciendo el impacto ambiental.

Imagen de la planta de Almassora de Marcial Vicent. / Mediterráneo

Actualmente, Marcial Vicent cuenta con una planta de 16.000 m2 y presta servicio a numerosos clientes. Asimismo, uno de los aspectos que han definido su trayectoria es precisamente su capacidad para adaptarse a las nuevas exigencias ambientales y tecnológicas. La compañía ha apostado en los últimos años por modernizar sus instalaciones y optimizar los diferentes procesos para una adecuada gestión de los residuos, en base a los objetivos europeos de sostenibilidad y economía circular.

No obstante, más allá de la actividad empresarial, la firma mantiene un marcado vínculo con la provincia y con la ciudadanía. Su trabajo contribuye directamente a reducir los residuos, minimizar las emisiones y fomentar los hábitos de reciclaje, que cada vez adquieren más peso en la conciencia colectiva de la sociedad.

En una provincia industrial como Castellón, en la que la sostenibilidad se ha convertido en un desafío estratégico, empresas como Marcial Vicent desempeñan un papel esencial para poder compatibilizar crecimiento económico y responsabilidad medioambiental.

La firma contribuye directamente a reducir los residuos, minimizar las emisiones y fomentar los hábitos de reciclaje. / Mediterráneo

Transformación

La historia de la compañía refleja también la evolución del sector del reciclaje en Castellón, que ha pasado a constituir una actividad tradicional centrada en la recuperación de residuos a ser un modelo mucho más técnico, innovador y comprometido con el medio ambiente, «una transformación en la que las empresas familiares siguen demostrando que cercanía, experiencia y adaptación pueden ir de la mano», señalan los responsables de la empresa.

En un tiempo en el que reciclaje, valorización o sostenibilidad forman parte del día a día, Marcial Vicent representa parte de ese tejido empresarial silencioso pero imprescindible que trabaja desde Castellón para construir un futuro más sostenible.