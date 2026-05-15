El negocio de las comuniones civiles compensa la caída de las religiosas

El sector de la moda de comunión y ceremonia constata la caída de la natalidad y el avance de la secularización. Lejos de entrar en crisis, se ha adaptado a los nuevos tiempos y ha encontrado el equilibrio en las llamadas comuniones civiles, una fórmula cada vez más extendida entre familias que no pasan por la iglesia, pero que mantienen la fiesta, el traje, el restaurante y la foto. El auge del negocio de las primeras compensa la caída de las religiosas.

Así lo explica Alicia Gimeno, directora de Día Mágico by FIMI, la feria que exhibe este viernes y sábado en Feria Valencia el escaparate internacional de la moda de comunión y ceremonia.

Según la experta, el negocio de la organización de estos eventos se equilibra -añade la directora de la feria- por dos vías: la internacionalización y la transformación de la celebración en un evento familiar más amplio. La comunión se perfila de este modo como acontecimiento social.

Día Mágico se celebra en Feria valencia hasta este sábado. / Miguel Ángel Montesinos

El cambio de concepto se nota también en la factura. La comunión, religiosa o civil, se ha convertido en una 'mini boda'. Entre restaurante, fotógrafo, mesa de chucherías, regalos, música, DJ y otros servicios, el gasto familiar se mueve entre los 5.000 y los 10.000 euros. El vestido de comunión oscila entre los 500 y los 2.000 euros, una horquilla que se explica por el regreso de trabajos artesanales como el nido de abeja, las puntillas hechas a mano o los detalles de patronaje. "Ha bajado el número de comuniones, pero ha aumentado el gasto", señala la directora de la feria.

Única feria del mundo

La cita presenta una singularidad que la convierte en termómetro del mercado: es la única feria del mundo especializada en moda de comunión y ceremonia y está reservada a profesionales. En esta edición participan 51 fabricantes y se espera la visita de unos 5.000 profesionales.

El pulso exterior gana peso: acudirán compradores de 11 países, un 12 % más que el año pasado, con presencia de Estados Unidos, Malta, Irlanda, México, Guatemala, Ecuador, Puerto Rico y, por primera vez, Líbano. Según Gimeno, hasta el 40 % del volumen de venta de una empresa participante se firma en esta feria.

Tendencias

Las tendencias de comunión que se verán en los escaparates de la próxima campaña apuntan a una contención estética después de años de vestidos más voluminosos. Menos tul, menos lazo gigante y menos exceso. Vuelven las líneas depuradas, el patrón limpio y una elegancia más minimalista. En niño, la novedad llega por el complemento: cruces de madera o nácar, de aire más rústico y pensadas para acompañar una jornada de juegos, recuperan una tradición que en los años ochenta estaba ligada a la joyería y al regalo familiar.

Visitantes de la feria de la moda de comunión y ceremonia, este viernes. / Miguel Ángel Montesinos

La Comunitat Valenciana mantiene un papel protagonista en este nicho. Gimeno sitúa a la autonomía en las primeras posiciones del ranking de fabricantes de moda de comunión, no solo por volumen, sino por calidad de diseño y patronaje. En Día Mágico by FIMI, el 29 % de las marcas participantes son valencianas, lo que refuerza a Feria Valencia como plataforma comercial para un segmento muy especializado y con vocación exportadora.

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La feria incluye Paseo Mágico, el desfile colectivo de comunión y ceremonia, que se ha celebrado este viernes con cerca de un centenar de niños procedentes de toda España y firmas especializadas que mostrarán las colecciones de la próxima temporada. El certamen se completa con moda, calzado, tocados, diademas, joyería, bisutería, lencería y artículos de regalo, una oferta pensada para tiendas y cadenas que preparan ya la campaña de comunión 2027.