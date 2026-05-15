Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas

Los pisos ya se venden en València con un descuento de 50.000 euros sobre el precio inicial de oferta por la caída a plomo de las ventas en el primer trimestre del año. El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia advierte de que "hay muchos inmuebles fuera de precio en el Cap i Casal". Los pisos se están vendiendo con una rebaja entre el precio de salida y el de cierre de entre el 15 % y el 16,9 %.

El enfriamiento del mercado inmobiliario valenciano arrancó el verano pasado y ahora se está intensificando sobre todo en la ciudad de València. El motivo es que el coste de los pisos acumula dos años y medio de subidas a doble dígito y los compradores ya no pueden asumir la compra, según revela el informe sobre el primer trimestre del año del Colegio de API de Valencia.

Una parte de los compradores busca en el área metropolitana y en poblaciones más alejadas y otra directamente ha desistido porque el banco no le concede la hipoteca. Luis Fabra (director de la cátedra en Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza y autor del análisis del mercado valenciano) explica que la realidad en el Cap i Casal es diferente a la del resto de Valencia. "Es mucho peor en València porque el mercado es sensible al precio. Si los salarios suben al 3 % y los precios al 13 %, la gente o se endeuda más o se va al área metropolitana", asegura Fabra.

Edificios de viviendas en València. / Levante-EMV

Caída de ventas

El experto apunta que en el Cap i Casal las ventas en el primer trimestre han caído un 16 % respecto al mismo periodo del año pasado y en el acumulado de los últimos doce meses la reducción es del 7 %. "El mayor enemigo (de las ventas) es el precio", apunta Fabra. "Llevamos dos años y pico con incrementos del 10 % y eso es un problema. En la provincia ha aumentado (en el último año) un 24 % y en València un 13 %", añade.

"Estas subidas a doble dígito no son sostenibles. Valencia no es Andorra ni Baleares", subraya. El experto señala que a los vendedores les cuesta reaccionar a las bajadas entre tres y cinco trimestres.

Precios distorsionados

En cualquier caso, los precios publicados en los portales inmobiliarios como Idealista son muy diferentes a los de compra. Vicente Díez (portavoz y vicepresidente del Colegio de API de Valencia) incide en que en el caso del Cap i Casal el precio medio publicado en los portales es de 3.339 euros el metro cuadrado y el de venta real de 2.774 euros (565 euros menos). El dato supone una rebaja del 16,9 %. En el caso de una vivienda de noventa metros cuadrados, supone un ajuste de 50.850 euros.

Las reducciones de precio son menores en el resto de Valencia (porque los pisos son más baratos y hay mayor accesibilidad). El precio medio de oferta en el conjunto de los municipios valencianos salvo el Cap i Casal es de 2.033 euros el metro cuadrado y el del cierre de las operaciones en el notario de 1.716 (317 euros menos), según precisa Vicente Díez. La bajada para un piso de 90 metros cuadrados es de 28.500 euros.

Sobreprecio

"Los pisos no se venden por el sobreprecio a lo que se ha unido la retirada de los inversores y que la demanda extranjera va a menos", destaca el portavoz de los API. Los profesionales del Colegio insisten en que la demanda está contenida porque "la gente no puede comprar por precio y por la financiación. Todo lo que está por encima del valor medio de mercado tiene que bajar".

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El Colegio de API incide en que el recalentamiento de precios de València se ha extendido a los municipios del área metropolitana, lo que obliga a tener que comprar cada vez más lejos.