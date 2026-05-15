Sergio Toledo: «La reconstrucción de la planta de Reciplasa es urgente e inaplazable»

El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, aseguró durante su coloquio en la VIII jornada del Ecoforum que la reconstrucción de la planta de tratamiento de residuos de Onda, tras el incendio que la destruyó por completo, representa «una oportunidad» para transformar las instalaciones en un referente nacional en innovación y eficiencia. Toledo defendió la necesidad de agilizar los trámites administrativos para acelerar la puesta en marcha de la nueva infraestructura.

Durante la introducción del coloquio, se recordó que Reciplasa presta servicio a 46 municipios de la provincia de Castellón, lo que supone dar cobertura a cerca de 360.000 habitantes, alrededor del 60% de la población provincial. Además, el presidente puso en valor la coordinación institucional desplegada tras el incendio de la planta de Onda, una situación que obligó a reorganizar de forma urgente el tratamiento de residuos en toda la Comunitat Valenciana.

Toledo explicó que las instalaciones quedaron completamente destruidas y recordó que antes del incendio ya existía un proyecto de modernización valorado en alrededor de 70 millones de euros debido a la antigüedad de la planta, el cual contaba con 28 años de funcionamiento y un porcentaje de rechazo cercano al 70%. Sin embargo, señaló que la situación actual convierte ahora la reconstrucción en una necesidad «urgente e inaplazable».

Según detalló, el objetivo consiste en tener avanzados los procedimientos administrativos antes de final de año para que la nueva planta pueda estar operativa en un plazo aproximado de entre dos y tres años. «Queremos una instalación referente en España por capacidad de recuperación, innovación tecnológica y eficiencia», afirmó.

Mientras se trabaja en el nuevo proyecto, Reciplasa continúa derivando diariamente unas 400 toneladas de residuos a otras plantas de tratamiento de la Comunitat Valenciana. Toledo destacó en su coloquio que esta solución temporal ha sido posible gracias a la coordinación con la Generalitat Valenciana y al entendimiento institucional entre administraciones y consorcios.

Los desafíos

Uno de los principales retos que afronta el sector, según explicó el presidente de Reciplasa, es adaptarse a las exigencias de la normativa europea, que fija como objetivo que en menos de una década solo el 10% de los residuos termine en el vertedero. Actualmente, la planta de Onda enviaba cerca del 70% de los residuos al vertedero, una cifra que la futura instalación pretende reducir drásticamente mediante nuevas tecnologías y sistemas de recuperación más avanzados.

En este sentido, Toledo anunció que la nueva planta incorporará inteligencia artificial y tecnologías de clasificación avanzada para aumentar el aprovechamiento de residuos y mejorar la eficiencia del tratamiento. Además, defendió la valorización energética como una de las soluciones necesarias para gestionar la fracción de residuos más difícil de recuperar. «No renunciamos a que industrias como la cerámica puedan aprovechar estos residuos como energía», explicó Toledo, apostando por darles «una segunda vida» sin incrementar el coste para los ciudadanos.

El presidente de Reciplasa también insistió en la importancia de reforzar la concienciación social sobre la gestión de residuos. «El mejor residuo es el que no se genera», afirmó, reclamando a la industria una reducción del uso de envases y especialmente de los plásticos. Asimismo, destacó iniciativas impulsadas en la ciudad de Castelló como los contenedores inteligentes para residuos orgánicos. Se trata de un sistema que permitirá aplicar bonificaciones a aquellos vecinos reciclen correctamente.

Toledo puso además en valor el papel que desempeña Reciplasa para los pequeños municipios de la provincia, muchos de los cuales no podrían asumir individualmente el coste de sistemas propios de tratamiento de residuos. Según explicó el experto, el consorcio aplica coeficientes correctores para adaptar los costes a la cantidad de residuos que genera cada localidad y garantizar así un sistema «más equitativo».

Como parte de la estrategia de concienciación ambiental, el presidente de la entidad anunció también la ampliación de la red de ecoparques móviles, que ha pasado de una a cinco unidades para mejorar el servicio en los municipios consorciados, con la excepción de Castelló, puesto que la ciudad dispone de instalaciones propias.

Algunas peticiones

Por otro lado, Toledo reclamó mayor agilidad administrativa para reducir la burocracia en el proceso de reconstrucción de la planta y destacó que, pese a la magnitud del incendio, las llamas no afectaron al entorno forestal próximo. «No se quemó ni una hoja», subrayó, defendiendo que la ubicación de las instalaciones sigue siendo adecuada desde el punto de vista de la seguridad.

Además, Toledo insistió en que la nueva planta no solo debe resolver el problema actual derivado del incendio, sino que debe anticiparse a las necesidades futuras de gestión de residuos en la provincia. En este sentido, subrayó que el crecimiento poblacional y la evolución normativa europea obligan a diseñar infraestructuras más flexibles, automatizadas y con mayor capacidad de adaptación a distintos tipos de residuos.

En relación con la colaboración institucional, Toledo valoró positivamente la respuesta conjunta de administraciones, consorcios y empresas tras la destrucción de la planta de Onda. Esta coordinación ha permitido evitar una crisis mayor en la gestión de residuos, garantizando la continuidad del servicio a los municipios afectados.

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Finalmente, el presidente de Reciplasa insistió mucho en la necesidad de reforzar la educación ambiental desde edades tempranas para mejorar los niveles de reciclaje y separación en origen. Consideró que la implicación ciudadana es un factor fundamental para poder conseguir los objetivos marcados por la Unión Europea.