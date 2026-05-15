La sostenibilidad y competitividad, en el centro del futuro de Castellón

La sostenibilidad, unida a la competitividad, se consolidó como eje económico, social e industrial en el VIII Ecoforum, celebrado en el Grau de Castelló y organizado por Prensa Ibérica Comunitat Valenciana --Mediterráneo, Levante EMV e Información-- y la Conselleria de Medio Ambiente. La jornada reunió a representantes institucionales, expertos y empresas para abordar los principales retos ambientales de la provincia, desde la economía circular y la gestión de residuos hasta la movilidad sostenible, la electrificación industrial, la recuperación forestal y las nuevas infraestructuras.

La bienvenida al foro la dio el concejal de Relaciones Institucionales de Castelló, Vicent Sales, que defendió una sostenibilidad entendida también desde una dimensión económica y social, y continuó con la intervención del conseller Vicente Martínez Mus, quien planteó la necesidad de crecer generando menos residuos, mejorar el reciclaje y fomentar la reutilización. También destacó las inversiones previstas en infraestructuras hidráulicas en Castellón y las ayudas dirigidas a municipios y consorcios para modernizar instalaciones de recogida de residuos.

"La sostenibilidad no debe entenderse solo desde una dimensión medioambiental, también económica y social" Vicent Sales — Concejal de Relaciones Institucionales de Castelló

La conferencia central corrió a cargo de Manuel Maqueda, profesor de la Universidad de Harvard, que hizo hincapié en la urgencia de superar los modelos lineales de producción y consumo. Maqueda apostó por una economía circular basada en el diseño, la reutilización, la reparación y la regeneración de los ecosistemas, y alertó de los riesgos asociados a los plásticos y microplásticos. Además, remarcó que reciclar no basta si no se avanza hacia modelos capaces de evitar residuos desde el origen.

Cuestiones clave

La primera mesa redonda, con representantes de Reciplasa, Tetma y FCC Medioambiente, abordó la transformación del residuo en recurso. Los ponentes coincidieron en que el camino ya está iniciado, aunque todavía queda margen para mejorar la separación en origen, reforzar la educación ambiental e introducir incentivos económicos que permitan avanzar hacia una gestión más eficiente, justa y sostenible.

El foro también analizó la recuperación del territorio tras la dana, con la intervención de la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti, quien repasó los daños en pistas forestales e infraestructuras de prevención de incendios, así como las actuaciones de la Generalitat para recuperar accesos, reforzar la seguridad y mejorar la resiliencia del entorno natural.

La movilidad sostenible centró otra de las mesas, con el puerto, el aeropuerto y el Ayuntamiento de Castelló como protagonistas. Se abordaron la llegada del ferrocarril a PortCastelló como pieza clave para conectar con el Corredor Mediterráneo, el desmantelamiento de aviones en el Aeropuerto de Castellón como ejemplo de economía circular y la renovación de la flota urbana hacia modelos híbridos y eléctricos, junto al impulso de sistemas como Bicicas.

"La Diputación ha pasado de gestionar los residuos de 39 a 84 pueblos tras la norma impuesta por el Estado" Ximo Llopis — Diputado provincial

La electrificación industrial fue otro de los grandes temas del foro. El delegado autonómico de Iberdrola, Ibán Molina, defendió la electricidad como vía clave para descarbonizar la industria, integrar renovables y mejorar la competitividad, especialmente en sectores estratégicos como el cerámico. También señaló retos como el refuerzo de las redes eléctricas, el almacenamiento energético y la estabilidad de precios.

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El presidente de Reciplasa, Sergio Toledo, explicó la situación tras el incendio de la planta de Onda y avanzó la reconstrucción de una nueva instalación más moderna, eficiente y apoyada en inteligencia artificial. El cierre corrió a cargo del diputado provincial de Residuos, Ximo Llopis, que repasó el papel de la Diputación en la adaptación de los municipios a la nueva normativa.