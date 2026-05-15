La economía circular se postula como el eje principal en la gestión de los residuos para convertir el material desechable en materia prima con la que crear nuevos productos. En definitiva, pasar del residuo al recurso y cerrar el ciclo de vida de los materiales para evitar que terminen en los vertederos. Además, también se reduce la necesidad de extraer nuevos recursos.

Todo ello se abordó en la mesa redonda Economía circular industrial: del residuo al recurso. La gestión avanzada de los recursos del VIII Ecoforum CV de Prensa Ibérica, que se celebró el martes 12 de mayo en los salones Moll de Costa del Grau de Castelló. La mesa estuvo moderada por el director general de Calidad y Educación Medioambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, e intervinieron el director técnico de Reciplasa, Fernando Albarrán; el director general de Tetma, Javier Seoane, y la directora general de FCC Medio Ambiente, Amparo Pérez.

El director general de Calidad y Educación Medioambiental de la Generalitat, Jorge Blanco. / Gabriel Utiel

Sinergias entre empresas

El director general de Calidad y Educación Medioambiental de la Generalitat, Jorge Blanco, fue el encargado de moderar la mesa y destacó el trabajo de las empresas participantes en el tratamiento de los residuos industriales y municipales para lograr aprovechar al máximo los recursos.

La directora general de FCC Medio Ambiente, Amparo Pérez. / Gabriel Utiel

«La educación es la base del cambio»

La directora general de FCC Medio Ambiente, Amparo Pérez, señaló la «educación, la comunicación y la concienciación» como la base para el cambio en el modelo de gestión de los residuos y que empresas y administración «podemos influir positivamente en ese cambio».

El director general de Tetma, Javier Seoane. / Gabriel Utiel

Mejorar la recogida en origen

El director general de Tetma, Javier Seoane, expuso la necesidad de «mejorar la recogida de residuos en origen». «Estamos en esa carrera de pasar del residuo al recurso pero no estamos ganando, todavía nos queda bastante y, en este sentido, la concienciación es muy importante».

El director técnico de Reciplasa, Fernando Albarrán. / Gabriel Utiel

«La solución pasa por el ecodiseño»

El director técnico de Reciplasa, Fernando Albarrán, defendió que una de las soluciones para la economía circular «pasa por la formación en el ecodiseño» de los productos. De esta manera, se integran criterios ambientales en todas las etapas de producción para reducir al máximo el desecho.

Objetivo: Reducir al 10% la basura en vertederos

Uno de los principales objetivos de la Unión Europea es que en 2035 se consiga reducir al 10% la basura que se deposita en los vertederos. Para ello, el director técnico de Reciplasa, Fernando Albarrán, apuntó la necesidad de «conseguir sacar de la línea todo lo que sea recuperable antes de llegar al proceso de valoración final».

En este sentido, la directora general de FCC Medio Ambiente, Amparo Pérez, apremió a diseñar proyectos que «desde origen estén pensados para que el 10% sea posible». «Y esto no es viable si no se saca tecnología para ello», añadió.

Otros de los aspectos que se abordó en la mesa redonda fue la nueva tasa de basuras y lo «difícil» que ha sido explicar esta transición a la ciudadanía. En este contexto, el director general de Tetma, Javier Seoane, destacó que la concienciación es importante, pero también «los incentivos económicos».

«El pago por generación y los sistemas de identificación de usuarios están siendo herramientas con las que saber el comportamiento de una determinada persona, poder aplicar una bonificación y acercarnos a ese paradigma de quien contamina paga. Está costando, pero es uno de los caminos para conseguir cierta justicia en esa tasa», apuntó Seoane.

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A este respecto, Pérez también señaló que «se está viendo un buen resultado en cuanto al comportamiento del ciudadano» y que «cuando se recicla, la recuperación de los recursos aumenta considerablemente». Finalmente, también se habló de la dificultad de la recuperación del textil debido, principalmente, a las mezclas complejas de fibras.