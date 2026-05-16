Agricultura: estas son las zonas y los cultivos más ecológicos de la Comunitat Valenciana

La agricultura ecológica de la Comunitat Valenciana aumentó su negocio durante 2025. Ya genera una facturación próxima a los 1.000 millones de euros, un 15% más que el año anterior y ocupa una superficie de casi 134.000 hectáreas. Este modelo de producción, según constata el informe que acaba de publicar el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV), tiene dos comarcas claramente diferenciadas del resto del territorio: Utiel-Requena (con 30.267 hectáreas certificadas) y Els Ports (12.220 ha.), así como dos cultivos que sobresalen sobre el resto: frutos secos (19.517 hectáreas) y viñedo (19.130 ha.)

La producción ecológica está presente en el 88% de los municipios valencianos. El 83% de la superficie es de secano y el 17%, de regadío. Más allás de las citadas dos comarcas, el resto de zonas con mayor extensión son El Alto Palancia (9.536 ha.), Vinalopó Mitjà (9.074), l'Alcoià (8.764) y l'Alt Vinalopó (7.638). Durante la última década, la superficie de este modelo agrario en la autonomía ha crecido un 73%, al pasar de 77.120 a 133.397 hectáreas.

Superficie ecológica por comarcas, según el informe del CAECV. / Levante-EMV

Además de frutos secos y viñedo, otros cultivos que destacan en este ámbito son los olivos (8.850 ha.), cítricos (5.419), cereales (3.865), frutales (2.096) y hortalizas (1.086). En comparación con el año anterior, crece la del olivar (+2,81%) y sobre todo -aunque con mucho menor superficie- la de frutales (+32%). Sin embargo, cae la de viñedo (-2,36%), frutos secos (-2,61%), hortalizas (-5,9 %), cítricos (-6,46%), y cereales (-5,4%).

Así está la agricultura ecológica por cultivos. / Levante-EMV

Casi 4.300 operadores

Según el presidente del CAECV, Vicent Faro, “la agricultura ecológica valenciana no solo produce alimentos y exportaciones: mantiene una infraestructura vegetal activa capaz de absorber, en términos brutos, alrededor de 1,5 millones de toneladas de CO₂ al año, especialmente por el peso de los cultivos leñosos, las cubiertas vegetales y los pastos”. En su opinión, también demuestra una altísima eficiencia económica: con apenas unos 188€/ha de apoyo público, es capaz de generar más de 7.400€/ha en valor de exportación. Por cada euro de ayuda de la UE, genera 55,6 millones de euros.

En 2025, el sector ecológico ha alcanzado, de nuevo, un volumen de facturación histórico de casi mil millones de euros, “lo que demuestra que es un sector que apuesta por la profesionalización y la rentabilidad”, ha señalado Vicent Faro. El informe apunta que la Comunitat Valenciana consiguió en 2025 las 133.397 hectáreas certificadas en producción ecológica y mantiene una estructura formada por 4.215 operadores ecológicos certificados.

Noticias relacionadas

Plantación de pitayas en Elx, en una imagen de archivo. / AXEL ALVAREZ

La edad media de las personas operadoras ecológicas es de 50 años —seis años por debajo de la media del conjunto del sector convencional (56 años)— y con una mayor presencia de jóvenes y mujeres. El 30 % de las explotaciones ecológicas están lideradas por mujeres, lo que sitúa a este modelo como una herramienta eficaz para revertir el despoblamiento rural, fomentar la equidad y garantizar el relevo generacional.