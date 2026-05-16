La 'covid de los cítricos' (clorosis) pone en alerta al sector tras su expansión en limoneros de Alicante y viveros de Valencia y Castelló

Una nueva plaga citrícola alerta al sector agrícola. La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha reunido al sector citrícola desde principios de este año para abordar la situación del Potexvirus citriflavivenae, conocido como virus de la clorosis nervial amarilla, tras confirmarse su detección tanto en plantaciones de limoneros de Alicante como en viveros de Valencia y Castellón. En septiembre del año pasado ya se identificó en Cataluña. Este virus, sin cura de momento, puede llegar a reducir la producción hasta un 40 % en variedades concretas, lo que dispara la preocupación de los productores de las cuatro regiones citrícolas españolas: Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Cataluña.

De hecho, la detección está forzando ya el arranque obligatorio de cítricos en la Comunitat Valenciana (Baix Vinalopó y Vega Baja) y zonas de Murcia desde estos primeros meses de 2026. Se han detectado casos que requieren la destrucción de árboles en 15 días, afectando principalmente a limoneros y naranjos amargos. La 'covid de los cítricos' causa amarilleamiento de las nervaduras, deformaciones foliares y una caída importante del rendimiento y la calidad del fruto. Especies como el naranjo dulce y el mandarino pueden ser portadoras sin mostrar síntomas visibles (asintomáticas), actuando como reservorios. En infecciones graves provoca mermas directas de entre el 20% y el 40% de la producción por árbol.

También el Gobierno de Murcia ha puesto en marcha un plan de choque con 700 inspecciones destinadas a contener el virus de la clorosis nervial amarilla de los cítricos. La campaña de prospecciones se desarrollará durante los próximos dos meses con el objetivo de determinar el alcance real de la posible presencia del patógeno y evitar su propagación.

Ningún síntoma

El llamado 'covid de los cítricos' tiene que ver con su nombre en inglés, conocido como CYVCV (por sus siglas en inglés, Citrus yellow vein clearing virus) y por compartir una de las características más determinantes de la citada pandemia humana: los árboles pueden estar infectados y transmitir el virus sin mostrar ningún síntoma. A la vista de esta coyuntura, tanto AVA-Asaja como la Unió coinciden en señalar que la reciente aparición del citado virus es una "grave amenaza". Reclaman medidas urgentes de control en las fronteras de la Unión Europea y exigen indemnizaciones económicas justas para los agricultores afectados.

Planta afectada por clorosis, que acelera el colora amarillo de los cultivos. / Levante-EMV

La Unió Llauradora exige que se habiliten ayudas urgentes y simplificadas para compensar la pérdida de ingresos y los costes de replantación. Consideran injusto que el agricultor asuma todo el coste económico por una plaga de la que no es responsable.

En 500 explotaciones

La Conselleria de Agricultura, a través del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), está trabajando en el monitoreo y muestreo de 500 explotaciones con nuevas plantaciones de 2024 y 2025 procedentes de viveros con sede en la Comunitat Valenciana para comprobar si dan positivo en esta plaga que presenta un evidente amarilleo en las hojas.

La organización agraria Asaja Alicante -en cuyo territorio se concentran las explotaciones más afectadas de la Comunitat Valenciana- quiere volver a reunirse con Sanidad Vegetal -tras el encuentro que ha mantenido esta semana- en un plazo máximo de 15 días para poder mantener a los productores de cítricos informados sobre el avance de la clorosis nervial amarilla.

Exploación de limoneros en Orihuela, en una imagen de archivo. / ÁXEL ÁLVAREZ

«Hace falta coordinación con otras comunidades autónomas donde también puede haber plaga con el objetivo de evitar males mayores, y para que realicen también planes de prospección exhaustivos con los viveros a fin de garantizar la trazabilidad de los plantones», ha planteado el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, quien considera que el Ministerio de Agricultura "debe asumir la coordinación de esta plaga en todas las comunidades autónomas y asumir el coste de unas indemnizaciones fundamentales para la supervivencia de la citricultura".

Esta entidad reclama un mapa exacto con las parcelas afectadas para agilizar los arranques y evitar la propagación de la plaga en la Vega Baja y el Baix Vinalopó. También pide unas indemnizaciones justas para los agricultores, así como coordinación con otras comunidades autónomas para establecer un protocolo estandarizado frente al virus.