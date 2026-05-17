Boyas inteligentes contra el cambio climático y el exceso de algas

Versemar, consultora medioambiental especializada en el medio marino, está impulsando el uso de sistemas autónomos de medición para combatir desafíos globales como el calentamiento global y la proliferación descontrolada de algas. El objetivo es integrar parámetros fisicoquímicos en una base de datos digitalizada, clave para la investigación y para la protección de los ecosistemas litorales.

En los últimos años, las políticas ambientales marinas han avanzado significativamente hasta alcanzar un nivel de exigencia similar al de las terrestres. Sin embargo, su desarrollo sigue enfrentándose a limitaciones críticas por la falta de datos fidedignos. La investigación científica marina, pese a sus avances en aspectos globales, sigue en muchos ámbitos geográficos en fase de exploración.

Apenas existen registros históricos que permitan entender cómo está afectando el cambio climático a nivel local. Por otra parte, la experiencia de los usuarios tradicionales -pescadores y navegantes- aporta una visión valiosa pero superficial, que no alcanza a percibir los cambios químicos y térmicos que ocurren en las profundidades.

Actuaciones costeras

A partir de los estudios que Versemar realiza en actuaciones costeras, obras marítimas y procesos industriales, se genera una información técnica de gran valor, según destaca la compañía. Gestionada adecuadamente, esta información es una herramienta que ayuda a suplir la carencia de datos sobre el estado de salud del agua marina y la evolución de fenómenos como la proliferación de algas por el exceso de nutrientes (principalmente nitrógeno y fósforo) provocado por actividades humanas como agricultura, ganadería y aguas residuales.

En respuesta a este reto, la consultora castellonense está proponiendo a administraciones y constructoras la implementación de sistemas autónomos de medición mediante boyas inteligentes. Estos dispositivos monitorizan en tiempo real variables críticas: temperatura, salinidad, turbidez, concentración de clorofila (indicador del exceso de algas), oxígeno disuelto y nutrientes inorgánicos. La instrumentación permite un registro digital continuo y una transmisión inmediata de la salud del ecosistema.

Además de cumplir los requisitos regulatorios, los datos se incorporan a una base digitalizada. Este recurso es vital para plantear futuros proyectos locales y como registro histórico para el estudio de fenómenos que asfixian los mares, como el cambio climático y la eutrofización.

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Vigilancia ambiental

«Nuestra intención es transformar los datos de los programas de vigilancia ambiental en conocimiento útil para el interés general. Los sistemas autónomos de monitorización no solo permiten cumplir la ley, sino multiplicar los datos fiables para analizar con rigor procesos de alteración ambiental como el exceso de algas», señala José Luis Esteban, biólogo de Versemar.