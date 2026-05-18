NAVIERAS
Baleària toma el control de Armas en Canarias, invertirá 45 millones y mantendrá la plantilla
El grupo resultante contará con cerca de 4.500 empleados, una flota superior a los 50 buques y transportará a más de 8 millones de pasajeros al año
Baleària ha tomado el control efectivo de los activos de Armas Trasmediterránea en Canarias, lo que incluye tanto las rutas interinsulares como las conexiones entre la Península y el archipiélago. Con esta operación, según indica la naviera presidida por Adolfo Utor, el grupo resultante sumará cerca de 4.500 empleados y una flota que supera los 50 barcos. El volumen de tráfico anual conjunto se situará por encima de los 8 millones de pasajeros y los 11 millones de metros lineales de carga, generando una facturación consolidada superior a los 1.000 millones de euros.
Esta adquisición supone la integración de tres trayectorias históricas del transporte marítimo español: Trasmediterránea (fundada en 1916), Armas (en 1941) y Baleària (en 1998). Esta unión no solo afianza a Baleària como la naviera líder en transporte marítimo regular en España, sino que la posiciona como uno de los operadores de ferry de referencia en Europa, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo.
Inversiones
Baleària invertirá 45 millones de euros durante los próximos tres años en las Islas Canarias "para elevar la calidad, la digitalización y el confort de la flota adquirida. Asimismo, la compañía garantiza el mantenimiento de toda la plantilla incorporada, reafirmando su compromiso con el territorio y su modelo de negocio responsable, alineando el crecimiento económico con la estabilidad laboral", aseguran fuentes de la empresa con sede social en Dénia. La naviera se compromete a trabajar en estrecha colaboración con las instituciones, autoridades portuarias y el conjunto de los agentes sociales y económicos de las islas.
El presidente de Baleària ha destacado la trascendencia estratégica de la operación: "La nueva Baleària está preparada para garantizar la eficiencia de toda la red de transporte marítimo nacional en todos sus territorios. Hablamos de una infraestructura esencial -afirma Utor- para la cohesión territorial con los archipiélagos de Canarias y Baleares, y con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, además de un puente clave para las relaciones políticas y comerciales con Marruecos y Argelia. Somos una empresa de capital nacional capaz de garantizar la soberanía en un sector estratégico para el país".
Marca Baleària Canarias
En el marco de esta integración, la compañía ha creado la marca Baleària Canarias, bajo la que operará en el archipiélago. Durante un periodo transitorio, esta nueva enseña convivirá con la de Armas Trasmediterránea. El acuerdo para esta adquisición se anunció el pasado mes de agosto. La operación global se estructura en tres perímetros geográficos; tras completarse la ejecución de Canarias, quedan pendientes de formalizarse los trámites vinculados a las zonas del Estrecho y Alborán.
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