Bizum llega a las tiendas físicas y el comercio valenciano prevé una adopción masiva

La llegada (de forma gradual) de Bizum a los comercios físicos este lunes 18 de mayo marca un nuevo paso en la transformación digital de las compras en España.

El sistema permitirá a los consumidores pagar con Bizum en tiendas físicas simplemente acercando el móvil al datáfono mediante tecnología NFC, igual que se hace actualmente con las tarjetas 'contactless' o aplicaciones como Apple Pay o Google Pay.

La patronal valenciana del pequeño comercio Confecomerç considera que la implantación del nuevo sistema será progresiva, pero cree que acabará extendiéndose de forma prácticamente generalizada entre los establecimientos comerciales.

Desde la organización consideran que la adopción será "masiva" porque el nuevo método de pago combina rapidez, sencillez y seguridad.

El comercio valenciano interpreta la llegada de Bizum a los datáfonos como un avance natural en la evolución de los medios de pago digitales.

Aunque muchos establecimientos ya permitían pagar mediante Bizum a través de códigos QR o enlaces de pago, la integración directa en el terminal elimina pasos intermedios y agiliza el proceso tanto para el cliente como para el comerciante.

"Todo lo que suponga facilitar el pago a nuestros clientes, garantizando siempre la máxima seguridad y trazabilidad de las operaciones, es positivo para el sector", sostiene Rafael Torres, presidente de Confecomerç, que considera que esta nueva funcionalidad ayudará especialmente al pequeño comercio a adaptarse a los nuevos hábitos de consumo.

La organización empresarial cree, además, que el despliegue crecerá rápidamente conforme los bancos terminen de habilitar el servicio entre sus clientes.

Mercadona y Consum, a la espera de la evolución

Pese al optimismo del pequeño y mediano comercio, las dos principales cadenas valencianas de supermercados han decidido mantenerse a la expectativa de la evolución e interés del cliente en esta primera fase del despliegue. Tanto Mercadona como Consum no incorporarán de momento el nuevo sistema de pago en sus establecimientos físicos.

Mercadona sí acepta Bizum en su supermercado 'online' desde octubre de 2025, pero descarta activarlo este lunes en sus tiendas. La compañía explica que seguirá analizando la evolución del sistema antes de decidir su implantación.

La empresa presidida por Juan Roig asegura que "queremos estar a la vanguardia en los pagos para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, como ya hicimos con la aceptación de los pagos 'contactless' o la implantación de las devoluciones inmediatas a nuestros clientes, por este motivo, seguimos la evolución de Bizum y decidiremos sobre la aceptación en nuestras tiendas, una vez los bancos estén en condiciones de ofrecerlo a sus clientes".

Consum, por su parte, tampoco contempla actualmente aceptar Bizum ni en el canal físico ni en el 'online'. La cooperativa considera que el pago mediante tarjeta o móvil ya cubre las necesidades actuales de la mayoría de consumidores y solo estudiará su incorporación si detecta una demanda significativa.

Cómo funciona el nuevo pago con Bizum en tiendas

El nuevo sistema permitirá realizar pagos acercando el teléfono móvil al datáfono, igual que ocurre con una tarjeta bancaria integrada en el dispositivo. La principal diferencia respecto al Bizum tradicional es que deja de funcionar únicamente como un envío de dinero entre particulares para convertirse también en un método de pago presencial en establecimientos comerciales.

Noticias relacionadas

Además, los pagos tendrán límites superiores a los habituales entre usuarios particulares. Cada entidad financiera podrá establecer importes máximos distintos según el perfil del cliente y el tipo de operación. Algunas entidades contemplan operaciones de hasta 15.000 euros para compras de importe elevado.