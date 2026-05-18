Ford confirma el modelo y fecha del nuevo multienergía para Almussafes
La compañía del óvalo anuncia un SUV de la familia del Bronco para finales de 2028
Ford ha confirmado, por fin, este lunes el modelo y fecha para la llegada del nuevo modelo que tenía pendiente a la factoría de Almussafes. Ford ha anunciado "una nueva y vibrante visión para su futuro en Europa en un encuentro con concesionarios y socios europeos. Con un despliegue integral de productos y tecnología para clientes comerciales y particulares previsto para los próximos tres años, Ford renueva su compromiso con los conductores y las empresas del continente", han explicado fuentes oficiales de la compañía.
Así, para finales de 2029, Ford lanzará cinco turismos totalmente nuevos, "fabricados en Europa para Europa". De ellos, ha confirmado que prepara un "nuevo miembro de la familia global Bronco en Europa: Este nuevo integrante multienergía de la familia Bronco es un SUV compacto robusto cuya producción ha sido confirmada en la planta de Ford en Valencia a partir de 2028", señala la compañía del óvalo en un comunicado y como ya avanzó este diario.
(((Información en elaboración)))
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