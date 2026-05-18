Los bancos del Ibex 35 recortaron 8.193 empleos y cerraron 1.247 oficinas el último año en pleno impulso de la IA

La gran banca española —Bankinter, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Unicaja— ha reducido en conjunto 8.193 empleos y 1.247 oficinas en el último año, en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial en el sector financiero. Así se desprende de los datos recopilados por Europa Press a partir de las cuentas trimestrales de cada entidad. El mayor ajuste corresponde a Banco Santander. La entidad presidida por Ana Botín cerró marzo de 2026 con 185.243 empleados en el conjunto del grupo, frente a los 196.503 registrados un año antes. Esto supone una reducción de 11.260 trabajadores.

El banco también ha recortado de forma significativa su red física. Al cierre del primer trimestre contaba con 6.589 oficinas en todos los mercados en los que opera, un 15% menos que en marzo de 2025, lo que equivale a 1.034 sucursales menos.

Este descenso coincide con la apuesta del grupo por la inteligencia artificial como palanca estratégica. En agosto del año pasado, Santander firmó un acuerdo con OpenAI, matriz de ChatGPT, para reforzar sus capacidades en esta tecnología y avanzar hacia su objetivo de convertirse en un banco “nativo en IA”. Entonces, el responsable de Datos e IA de la entidad, Ricardo Martín, defendió que la IA generativa y los agentes de IA permitirían optimizar procesos y redefinir “lo que puede ser la banca”.

La presidenta del grupo concretó en febrero el impacto esperado de esta estrategia. Botín situó la inteligencia artificial en el centro de la nueva hoja de ruta de Santander hasta 2028 y fijó como objetivo obtener 1.000 millones de euros de retorno en tres años gracias a esta tecnología. De esa cifra, 300 millones procederían de nuevos ingresos y 700 millones de la reducción de costes.

Dentro de esta última partida se incluyen los gastos de personal, que descendieron en 30 millones de euros interanuales, así como la amortización de activos materiales e inmateriales, que alcanzó los 828 millones de euros en marzo de 2026. Con este plan, Santander aspira a lograr un beneficio anual de 20.000 millones de euros en 2028 y una rentabilidad del 20%.

Sabadell es la segunda entidad que más ha reducido plantilla en el periodo analizado. El banco vallesano cerró marzo con 13.450 trabajadores, 144 menos que un año antes. En cambio, figura entre las entidades que menos han ajustado su red comercial, con 1.150 oficinas operativas.

Bankinter también ha reducido personal, aunque de forma mucho más limitada. La entidad contaba con 6.648 empleados al cierre del primer trimestre de 2026, 26 menos que en marzo de 2025. Asimismo, rebajó su red a 445 oficinas, dos menos que un año antes.

BBVA lidera el aumento de plantilla

Frente a estos ajustes, BBVA, CaixaBank y Unicaja han aumentado el número de empleados en términos interanuales.

BBVA registra el mayor incremento. La entidad presidida por Carlos Torres elevó su plantilla en 2.136 personas, hasta alcanzar los 126.877 trabajadores en el conjunto del grupo. No obstante, durante el primer trimestre puso en marcha un plan de salidas voluntarias que afectó a 750 empleados, de los cuales 230 correspondían a España, donde el banco cuenta con 29.456 trabajadores.

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, descartó que estas bajas estuvieran vinculadas a la adopción de la inteligencia artificial. Durante la presentación de resultados, explicó que “no han tenido nada que ver con la IA”, al señalar que la entidad está comenzando ahora a desplegar esta tecnología y que todavía no ha habido tiempo para que genere impacto.

Pese al aumento de plantilla, BBVA protagonizó el segundo mayor ajuste de oficinas entre los grandes bancos españoles. En el último año cerró 168 sucursales, situando la red total del grupo en 5.565 oficinas.

CaixaBank, por su parte, incrementó su plantilla en 1.003 profesionales entre marzo de 2025 y marzo de 2026, hasta alcanzar los 47.257 empleados. En paralelo, redujo ligeramente su red comercial, con 20 oficinas menos, hasta un total de 4.547 sucursales. De ellas, 4.241 se encuentran en España.

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Por último, Unicaja también aumentó su plantilla. La entidad andaluza cerró marzo de 2026 con 7.379 trabajadores, 98 más que un año antes. Sin embargo, al igual que Santander, BBVA, Sabadell y Bankinter, redujo su red de oficinas, hasta 925 sucursales, 20 menos que en marzo de 2025.