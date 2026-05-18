La joya arquitectónica de Valencia que renace como hotel de alta gama tras invertir un millón

Petit Palace, la cadena española especializada en hoteles boutique urbanos, ha culminado la renovación de su hotel Plaza de la Reina de València. Ubicado en un antiguo palacio de 1930, el hotel conserva un encanto innegable, visible en su elegante escalera de hierro y en la espectacular claraboya que llena de luz natural el lobby.

El establecimiento se encuentra en una zona cargada de historia, junto a lugares emblemáticos como el Café Madrid Valencia, donde cuenta la leyenda que se creó la célebre Agua de Valencia, o el Palacio del Marqués de Dos Aguas, una joya del barroco valenciano cuya fachada rococó sigue sorprendiendo por su belleza.

La ubicación

Su ubicación, en pleno corazón de Ciutat Vella, es uno de sus grandes atractivos. Situado en una calle tranquila, está a pocos pasos de algunos de los principales iconos de València, como la Plaza de la Reina, la Catedral, la Plaza del Ayuntamiento o el Mercado Central.

Petit Palace, la joya arquitectónica de Valencia que renace como hotel tras una inversión millonaria / Levante-EMV

El proyecto ha supuesto una inversión cercana al millón de euros, destinada a la modernización de sus 43 habitaciones y de sus zonas comunes. Con esta actuación, el grupo refuerza su apuesta por el reposicionamiento de activos situados en enclaves estratégicos y con un alto valor patrimonial.

La intervención ha permitido renovar íntegramente las cinco plantas del establecimiento, respetando la estructura arquitectónica original de principios del siglo XX, diseñada por Luis Ferreres.

El proyecto, dirigido por la arquitecta Ana Guasp y ejecutado por HT Interior Design, ha combinado elementos históricos, como los pilares de fundición y la escalera principal, con un diseño contemporáneo basado en materiales naturales, funcionalidad y confort.

Un hotel de gama alta

La reforma forma parte de la estrategia de Petit Palace para potenciar sus hoteles urbanos de gama alta y adaptarlos a las nuevas demandas del viajero actual, que busca alojamientos con personalidad, confort térmico y acústico, y una cuidada integración estética en entornos históricos.

Con la renovación del Plaza de la Reina, la cadena refuerza además su concepto 'CASA', una línea de alojamientos orientada a ofrecer una hospitalidad cercana, tranquila y personalizada en pleno dinamismo de las grandes ciudades.

Petit Palace, la joya arquitectónica de Valencia que renace como hotel tras una inversión millonaria / Levante-EMV

La actuación en València se suma a las recientes inversiones realizadas por el grupo en Madrid, concretamente en los hoteles Petit Palace Chueca y Petit Palace Puerta del Sol. Estas operaciones reflejan el dinamismo inversor de la compañía y su apuesta por incrementar el valor de sus activos mediante una política constante de mantenimiento, actualización y mejora de sus inmuebles en propiedad y gestión.

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Con esta inversión, Petit Palace consolida su presencia en el mercado valenciano, una plaza que el grupo considera estratégica por su elevada rentabilidad y por la fuerte demanda turística, tanto nacional como internacional, especialmente en el segmento de ocio y escapadas urbanas.