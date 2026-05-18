La mosca oriental de fruta que pone en alerta al campo valenciano

La mosca oriental de la fruta activa la alerta fitosanitaria en España tras ser detectada en Cantabria. También en el campo de la Comunitat Valenciana. Y es que, afecta a más de 120 especies vegetales, entre ellas cítricos, frutales de hueso, caqui, aguacate y hortalizas. Por eso, la Unió Llauradora ha solicitado a la Conselleria de Agricultura que intensifique de manera urgente las medidas de vigilancia, prevención y detección precoz ante el riesgo que representa para la agricultura valenciana la reciente detección en España de Bactrocera dorsalis, conocida como mosca oriental de la fruta.

Según los estudios de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), Bactrocera dorsalis puede afectar a más de 120 especies vegetales, entre ellas cítricos, frutales de hueso, caqui, aguacate y hortalizas. Además, el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea estima que las pérdidas económicas derivadas de su establecimiento en la UE podrían superar los 1.160 millones de euros.

Los daños al sector de frutas y hortalizas son grandes. La hembra perfora la piel del fruto (dejando marcas o picaduras) para depositar sus huevos en el interior. Esto altera la estética y la calidad comercial del producto. Al eclosionar, las larvas se alimentan vorazmente de la pulpa. En cuestión de días, convierten el interior del fruto en una masa líquida y pastosa e inservible para el consumo. También hay afecciones secundarias. Las heridas y las galerías creadas por las larvas son la vía de entrada perfecta para hongos y bacterias. Esto acelera la putrefacción y provoca la caída prematura del fruto.

Zonas productoras mediterráneas

La organización agraria ha trasladado formalmente su preocupación tras confirmarse por primera vez la presencia de esta plaga en territorio estatal, concretamente en un huerto de El Astillero (Cantabria). Es cierto que la localización inicial, próxima a infraestructuras logísticas de entrada de mercancías y alejada de las principales zonas productoras mediterráneas, podría facilitar su contención, pero precisamente esta circunstancia tiene que ser interpretada como una oportunidad para actuar con anticipación y contundencia antes de que la plaga pueda establecerse o dispersarse hacia áreas productoras especialmente vulnerables como la Comunitat Valenciana.

En este sentido, la Unió considera que se trata de un hecho de “especial gravedad fitosanitaria”, ya que esta especie está catalogada como una de las plagas prioritarias de la Unión Europea (UE) por su elevada capacidad invasiva y su enorme impacto potencial sobre cultivos estratégicos.

La Unió recuerda que la Comunitat Valenciana concentra una parte esencial de la producción citrícola española y europea, además de otros cultivos especialmente sensibles a esta plaga, por lo que reclama actuar “con anticipación y contundencia” antes de que pueda producirse una expansión hacia las principales zonas productoras mediterráneas. La organización señala además que la experiencia acumulada con otras plagas emergentes como Xylella fastidiosa, Delottococcus aberiae o Scirtothrips aurantii demuestra que las actuaciones tempranas son determinantes para evitar consecuencias económicas y productivas mucho más graves.

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Protocolos de importación

Carles Peris, secretario general de la Unió, señala que “las autoridades comunitarias deben reforzar los actuales protocolos de importación y control en frontera porque la entrada continuada y permanente de nuevas plagas supone siempre un aumento del coste de explotación para los agricultores y más gasto para las Administraciones públicas. La UE debe tomarse más en serio las medidas de prevención”.