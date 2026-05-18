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La profesionalización de la empresa familiar, a debate

Cajamar y el IVIE organizan una jornada de debate sobre el futuro de estas mercantiles

Alejandro Escrivá, en la conferencia sobre empresa familiar

Alejandro Escrivá, en la conferencia sobre empresa familiar / Levante-EMV

Las empresas familiares suponen el 87,4 % del tejido empresarial valenciano y son fundamentales en la generación de riqueza y empleo, pero todavía tienen importantes desafíos a los que enfrentarse como son la profesionalización, la gestión del talento y la necesidad de aumentar su tamaño. Así lo ha explicado el investigador del Ivie y director de la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universitat de València, Alejandro Escrivá, en la conferencia 'Realidad y desafíos de la empresa familiar valenciana', incluida en el ciclo organizado por Cajamar y el Ivie.

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