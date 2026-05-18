La profesionalización de la empresa familiar, a debate
Cajamar y el IVIE organizan una jornada de debate sobre el futuro de estas mercantiles
Las empresas familiares suponen el 87,4 % del tejido empresarial valenciano y son fundamentales en la generación de riqueza y empleo, pero todavía tienen importantes desafíos a los que enfrentarse como son la profesionalización, la gestión del talento y la necesidad de aumentar su tamaño. Así lo ha explicado el investigador del Ivie y director de la Cátedra de la Empresa Familiar de la Universitat de València, Alejandro Escrivá, en la conferencia 'Realidad y desafíos de la empresa familiar valenciana', incluida en el ciclo organizado por Cajamar y el Ivie.
- Cinco días de cola en la calle Colón para conseguir uno de los relojes que Swatch lanza hoy con una marca de lujo
- Llorca promete a un grupo de profesores una nueva oferta con subida de sueldo: 'Encontraremos un punto medio
- Balneario de Alameda: tres años taponando un manantial de aguas curativas
- Así será la visibilidad del césped desde las gradas del Nou Mestalla
- Los pisos se venden con un descuento de 50.000 euros en València por la caída a plomo de las ventas
- Los pisos tipo 'Dubái' llegan a Valencia: 300 viviendas de 30 metros a 99.000 euros
- Un fallecido y un herido en un accidente de tráfico en la A-3 a su paso por Caudete de las Fuentes
- Gandia prevé una ocupación hotelera del 90 % durante el puente festivo que celebra gran parte de la Comunidad de Madrid