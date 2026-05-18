El tirón del puerto impulsa la construcción de casi un millón de metros de naves logísticas

El tirón del puerto de València está impulsando la construcción de casi un millón de metros de naves logísticas. La disponibilidad de plataformas ha empezado a repuntar tras años de un stock de espacios disponibles en mínimos históricos. El mercado logístico de Valencia alcanza en 2026 un volumen total de 5,3 millones de metros cuadrados.

Entre los proyectos en marcha destaca el de Inditex para el suelo que ha comprado en Parc Sagunt II. La firma de origen gallego va a construir en dos fases una plataforma logística de 164.537 metros cuadrados. La primera fase estará lista en el tercer trimestre de 2027 y la segunda, en el primero de 2028.

Detrás de esta fiebre logística está el puerto. El crecimiento del mercado inmologístico valenciano (que es la puerta de entrada de la mercancía marítima a Madrid) ha disparado el interés de los fondos de inversión y grandes operadores por Valencia. Los bajos niveles de disponibilidad han disparado los proyectos.

Esta situación ha provocado que uno de los principales cambios del mercado este año sea el aumento de la tasa de disponibilidad, que alcanza el 3,31 % sobre el stock de calidad, frente al 0,87 % registrado a finales de 2025. En términos absolutos, la superficie disponible asciende en este último trimestre a 107.453 metros cuadrados, concentrándose mayoritariamente en el entorno de Riba-roja, que acumula el 74 % del total.

Proyectos en marcha

En paralelo, la cartera de proyectos en construcción crece con fuerza. A cierre del primer trimestre de 2026, la superficie en construcción asciende a 950.680 metros, incluyendo proyectos a riesgo, llave en mano, autopromoción y prealquilados. Dentro de ese volumen, los desarrollos a riesgo y los proyectos de autopromoción representan en ambos casos el 39 % y el 36 % de la superficie total respectivamente.

Inditex en Parc Sagunt II

La cartera de proyectos en construcción crece con fuerza. A cierre del primer trimestre de 2026, la superficie en construcción asciende a 950.680 metros, incluyendo proyectos a riesgo, llave en mano, autopromoción y prealquilados. Dentro de ese volumen, los desarrollos a riesgo y los proyectos de autopromoción representan el 39 % y el 36 % de la superficie total respectivamente.

Inditex compró a finales del año pasado por 78,5 millones una parcela de 381.804 metros cuadrados junto a la gigafactoría de Volkswagen. El grupo que lidera Amancio Ortega, según informó Levante-EMV, presentó la única oferta por uno de los lotes de una parcela de un millón de metros cuadrados que se podía comprar entera o en una de las cuatro partes en las que está dividida. La compañía todavía no ha informado de si la plataforma logística que va a promover en Parc Sagunt II es para Tempe o para otra marca del grupo.

La multinacional de origen gallego utilizó para pujar por la parcela la empresa Alveston ITG SL, una mercantil constituida el 23 de julio en Madrid con un capital social de 3.000 euros. La firma llevaba meses buscando una pastilla de más de 300.000 metros cuadrados para una nueva plataforma logística y valoró comprar suelo en Cheste, pero esta localización no la acabó de convencer.

Al final ha optado por Parc Sagunt II, en una parcela que está cerca de la de Tempe, filial de calzado y complementos de Inditex. Tempe trabaja actualmente en la construcción de una plataforma logística en Parc Sagunt I en una parcela de 279.380 metros cuadrados que compró hace seis años por 31 millones.

Plataforma logística en construcción en Bétera. / Levante-EMV

Incertidumbre por la guerra

En este contexto, la incertidumbre internacional por la guerra de Irán tiene un impacto importante sobre el sector logístico, "especialmente en la toma de decisiones de inversión y en la evolución de los costes asociados a la cadena de suministro. Un escenario que obliga a analizar el mercado con prudencia, pero que no ha frenado su dinamismo", según la consultora.

“Pese a un entorno macroeconómico y geopolítico incierto, el mercado logístico valenciano mantiene una evolución positiva. La entrada de nueva oferta, junto con una demanda que sigue activa y selectiva, permite afrontar los próximos meses con una visión constructiva y con bases sólidas para seguir creciendo”, señala Jesús Fajardo, director general de Triangle Real Estate Management.

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