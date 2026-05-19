Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesoresSubidas sueldo docentesSueldo actual profesoresMaribel VilaplanaValencia Basket horarioMotorista fallecidoValencia CF EuropaNuevo FordPAU 2026
instagramlinkedin

Informe

La Comunitat Valenciana cierra el primer trimestre de 2026 con un déficit comercial de 25 millones

El superávit con EE UU se reduce en un año a la mitad en un contexto de tensiones arancelarias

Un barco lleno de contenedores en el puerto de València, en una imagen de archivo.

Un barco lleno de contenedores en el puerto de València, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Begoña Jorques

Begoña Jorques

València

La Comunitat Valenciana acumuló entre enero y marzo de 2026 un saldo negativo en su balanza comercial de apenas 25,2 millones de euros, una cifra técnicamente deficitaria pero que refleja el casi equilibrio entre sus exportaciones9.733,5 millones de euros, un 2,6 % más que en el mismo período del año anterior— y sus importaciones, que alcanzaron los 9.758,7 millones, con un avance del 4,3 %. Son datos del 'Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunitat Valenciana', hechos públicos este martes.

La relación comercial con Estados Unidos, históricamente superavitaria para la Comunitat Valenciana, registró un deterioro notable en el trimestre. Las exportaciones valencianas a EE UU cayeron un 13 % hasta los 611,2 millones, mientras las importaciones procedentes del mercado americano se mantuvieron estables en 502,7 millones. El superávit con EE UU, que era de 203,8 millones en el mismo período de 2025, se redujo a 108,4 millones, partiéndose a la mitad en doce meses, en un contexto de tensiones arancelarias.

Europa sigue siendo el gran ancla del comercio exterior valenciano, con el 73,4 % de las exportaciones (7.148,7 millones) y un crecimiento del 5,5 %. Francia y Alemania lideran los destinos, con 1.324 y 1.214 millones respectivamente, seguidas de Italia (886,7 millones, con un notable repunte del 13,1 %) y Portugal (617,8 millones).

En el lado de las compras al exterior, Asia concentra casi el 31 % de las importaciones, por valor de 3.015 millones, con China como principal proveedor (1.726,5 millones, un 6,8 % más), según el informe de la Secretaría de Estado de Comercio.

Alimentación y bienes de equipo, los grandes sectores exportadores

En cuanto a los sectores, el motor exportador valenciano sigue siendo la alimentación, con 2.716 millones (27,9 % del total) impulsados por frutas, hortalizas y cítricos, aunque con ligeras caídas del 3 % y el 0,4 % respectivamente. Los bienes de equipo avanzaron con fuerza un 18,6 %, hasta 1.562 millones, gracias a los aparatos eléctricos y los motores. Los productos químicos (1.359 millones) y el sector del automóvil (979 millones) completan el cuadro exportador.

Noticias relacionadas

Por el lado importador, la demanda valenciana llega por bienes de equipo (1.946 millones) y alimentación , bebidas y tabaco (1.559 millones), mientras los plásticos —665 millones— y el sector automóvil1.212 millones— reflejan la integración de la industria regional en las cadenas de valor globales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Subida de 486 euros en Primaria y 550 en Secundaria: la contraoferta del sindicato mayoritario de profesores a Educación para frenar la huelga
  2. La mitad de los 2.300 equipos directivos de colegios e institutos dimitarán en bloque si no hay acuerdo hoy con Educación
  3. Educación ofrece ahora un aumento de hasta 120 euros al mes y sustituciones más ágiles en Primaria
  4. La joya arquitectónica de Valencia que renace como hotel de alta gama tras invertir un millón
  5. ¿Cuánto cobran los profesores de secundaria en la Comunitat Valenciana?
  6. El Consell ofrecerá una subida de sueldo al profesorado ante la cita clave
  7. Valencia Basket - Real Madrid: fecha, horario y dónde ver por televisión el partido de la Final Four de la Euroliga
  8. Siete mensajes que deja Andalucía a la Comunitat Valenciana

La JLF de Sueca reclama un nuevo museo para preservar 170 años de historia fallera

La JLF de Sueca reclama un nuevo museo para preservar 170 años de historia fallera

La Comunitat Valenciana cierra el primer trimestre de 2026 con un déficit comercial de 25 millones

La Comunitat Valenciana cierra el primer trimestre de 2026 con un déficit comercial de 25 millones

El ronqueo en la costa de "les almadraves": la fiesta del atún en Dénia y el homenaje a Toto Margheritina

El ronqueo en la costa de "les almadraves": la fiesta del atún en Dénia y el homenaje a Toto Margheritina

Pradas pide al CGPJ que acelere el expediente contra la jueza de la dana por sus "juicios de valor lapidarios" y las injerencias de su marido

Pradas pide al CGPJ que acelere el expediente contra la jueza de la dana por sus "juicios de valor lapidarios" y las injerencias de su marido

El Centre del Carme acoge ‘Teatro Magnético’ la primera muestra en València de Pablo Helguera en la que representa una fábula del mundo contemporáneo

El Centre del Carme acoge ‘Teatro Magnético’ la primera muestra en València de Pablo Helguera en la que representa una fábula del mundo contemporáneo

El equipo directivo del IES La Valldigna de Tavernes y del IES Veles e Vents de Gandia estudia dimitir si no se alcanza un acuerdo

El equipo directivo del IES La Valldigna de Tavernes y del IES Veles e Vents de Gandia estudia dimitir si no se alcanza un acuerdo

Grandes conciertos en el Nou Mestalla en horario al gusto del vecino

Grandes conciertos en el Nou Mestalla en horario al gusto del vecino

Dos días seguidos con la misma falta de civismo en Miramar: El ayuntamiento pide al vecindario respetar los espacios públicos

Dos días seguidos con la misma falta de civismo en Miramar: El ayuntamiento pide al vecindario respetar los espacios públicos
Tracking Pixel Contents