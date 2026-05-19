La Comunitat Valenciana cierra el primer trimestre de 2026 con un déficit comercial de 25 millones

La Comunitat Valenciana acumuló entre enero y marzo de 2026 un saldo negativo en su balanza comercial de apenas 25,2 millones de euros, una cifra técnicamente deficitaria pero que refleja el casi equilibrio entre sus exportaciones —9.733,5 millones de euros, un 2,6 % más que en el mismo período del año anterior— y sus importaciones, que alcanzaron los 9.758,7 millones, con un avance del 4,3 %. Son datos del 'Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunitat Valenciana', hechos públicos este martes.

La relación comercial con Estados Unidos, históricamente superavitaria para la Comunitat Valenciana, registró un deterioro notable en el trimestre. Las exportaciones valencianas a EE UU cayeron un 13 % hasta los 611,2 millones, mientras las importaciones procedentes del mercado americano se mantuvieron estables en 502,7 millones. El superávit con EE UU, que era de 203,8 millones en el mismo período de 2025, se redujo a 108,4 millones, partiéndose a la mitad en doce meses, en un contexto de tensiones arancelarias.

Europa sigue siendo el gran ancla del comercio exterior valenciano, con el 73,4 % de las exportaciones (7.148,7 millones) y un crecimiento del 5,5 %. Francia y Alemania lideran los destinos, con 1.324 y 1.214 millones respectivamente, seguidas de Italia (886,7 millones, con un notable repunte del 13,1 %) y Portugal (617,8 millones).

En el lado de las compras al exterior, Asia concentra casi el 31 % de las importaciones, por valor de 3.015 millones, con China como principal proveedor (1.726,5 millones, un 6,8 % más), según el informe de la Secretaría de Estado de Comercio.

Alimentación y bienes de equipo, los grandes sectores exportadores

En cuanto a los sectores, el motor exportador valenciano sigue siendo la alimentación, con 2.716 millones (27,9 % del total) impulsados por frutas, hortalizas y cítricos, aunque con ligeras caídas del 3 % y el 0,4 % respectivamente. Los bienes de equipo avanzaron con fuerza un 18,6 %, hasta 1.562 millones, gracias a los aparatos eléctricos y los motores. Los productos químicos (1.359 millones) y el sector del automóvil (979 millones) completan el cuadro exportador.

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Por el lado importador, la demanda valenciana llega por bienes de equipo (1.946 millones) y alimentación , bebidas y tabaco (1.559 millones), mientras los plásticos —665 millones— y el sector automóvil —1.212 millones— reflejan la integración de la industria regional en las cadenas de valor globales.