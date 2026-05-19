Ford Almussafes: entre el 'Bronco valenciano' y la convivencia con Geely

Ford ha anunciado este lunes su secreto mejor guardado durante dos años: el modelo multienergía que fabricará desde Almussafes para toda Europa. En 2022 la planta valenciana logró adelantar a la alemana de Saarlouis en la competición por quedarse el nuevo modelo. El anuncio de este 'Bronco valenciano' llega en un momento en el que la factoría valenciana ha sido objeto de deseo para otros fabricantes como la china Geely.

Como ya avanzó este diario hace unas semanas, el fabricante chino habría puesto sus ojos en la nave Body 3 de la fábrica de la Ribera, en desuso tras el cese de producción de modelos clave como el Ford Mondeo y el Ford S-Max. La intención de Geely pasaría por fabricar de forma independiente sin compartir cadena de montaje con la multinacional americana.

Preguntados al respecto, desde Ford señalaron entonces a este diario que "no comentamos sobre especulaciones". "Estamos en conversaciones con muchas empresas sobre diversos temas, lo cual forma parte del curso habitual de los negocios. A veces fructifican y a veces no", dijeron.

Cabe recordar que en la actualidad, el modelo Ford Kuga es el único vehículo que se ensambla en Almussafes, con su producción repartida principalmente entre Body 2 y parte de Body 1. La llegada del fabricante chino podría suponer una convivencia conjunta de ambas firmas.

No sería un caso único. En diciembre de 2025, Ford anunció una alianza estratégica con el Grupo Renault como primer paso para acelerar su transformación europea. El acuerdo contempla desarrollar conjuntamente dos vehículos eléctricos de la marca estadounidense sobre la plataforma Ampere de la francesa que llegarán a los concesionarios en 2028 y que se fabricarán en plantas de la gala.

Aunque Ford no ha hecho alusión al fabricante chino en su anuncio de este lunes, sí destaca que las alianzas estratégicas (ya las tiene con Renault y Volkswagen) "son fundamentales para la forma en que Ford compite en Europa, acelerando el desarrollo, desbloqueando la expansión e impulsando el valor tanto en el segmento comercial como en el de turismos. Al combinar la experiencia, la presencia industrial y la base de proveedores de Ford y sus socios, ambos obtienen la eficiencia, la competitividad y el alcance de fabricación necesarios para triunfar en una de las regiones más competitivas del mundo".

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Desde Ford recuerdan las palabras de su presidente europeo, Jim Baumbick: "Estos no son solo acuerdos. Son herramientas estratégicas". "Nos asociamos con los mejores para movernos con velocidad y a escala, y nos obsesionamos con el producto para ofrecer vehículos apasionantes e inequívocamente Ford". Baumbick visitó la planta valenciana el pasado 23 de abril, una factoría que el directivo consideró una plaza "clave" para Ford Europa.