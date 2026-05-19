El sector citrícola denuncia la campaña mundial contra el zumo de naranja tras caer el consumo un 30%

El Comité de Gestión de Cítricos - la patronal que aglutina a los grandes exportadores de naranjas y mandarinas de España- y Zumos Valencianos del Mediterráneo (Zuvamesa) -con fábrica en Sagunt y una de las principales industrias de Europa- alertan del impacto de las redes sociales en los hábitos de consumo y denuncia la equiparación "injusta" entre el zumo 100% exprimido y las bebidas azucaradas (como los concentrados y néctares). Las empresas denuncian así las campañas orquestadas desde diversas multinacionales de otros sectores agroalimentarios, como las firmas lácteas y de bebidas refrescantes, y que han provocado que el consumo de zumo de naranja tenga un desplome del consumo un 30% en las últimas dos décadas.

El sector citrícola ha presentado hoy el informe 'Efectos de la (des)información en los hábitos de alimentación actuales. El caso del zumo de naranja', impulsado por la citada patronal naranjera y con el respaldo de la Generalitat Valenciana. La investigación analiza el impacto de la desinformación alimentaria en la percepción pública de los alimentos y los hábitos de consumo y profundiza en el caso paradigmático del zumo de naranja 100% exprimido.

El estudio aborda cómo internet, las redes sociales, los influencers o los nuevos formatos digitales han transformado la manera en que la ciudadanía se informa sobre nutrición y salud. "El acceso a la información se ha vuelto más fácil que nunca. No obstante, en este nuevo ecosistema mediático marcado por la viralidad y la simplificación, también proliferan mensajes alarmistas, titulares sensacionalistas y contenidos que, pese a su apariencia de rigor, carecen de una base científica sólida", aseguran fuentes del Comité de Gestión de Cítricos.

Revisión científica

El informe ha contado con la participación del grupo de investigación ALIMNOVA de la Universidad Complutense de Madrid, responsable de la revisión científica de las publicaciones analizadas, así como de los datos aportados relativos al zumo. Asimismo, también ha colaborado la consultora ZINK, especializada en el análisis de tendencias y encargada de estudiar cómo se construyen actualmente las percepciones alimentarias en el ámbito digital.

Centrado en el zumo de naranja como uno de los casos más representativos de este fenómeno, el informe incorpora un análisis específico de determinados contenidos digitales y concluye que buena parte de las informaciones negativas difundidas en los últimos años sobre el zumo 100% exprimido presentan errores metodológicos, confusión entre categorías de productos o extrapolaciones incorrectas de estudios científicos. Además, propone una serie de recomendaciones y buenas prácticas para una comunicación más responsable sobre el zumo y los cítricos.

La presidenta del CGC, Inmaculada Sanfeliu, ha advertido durante la presentación que “la desinformación alimentaria no solo genera confusión y condiciona las decisiones de consumo, sino que también puede perjudicar seriamente a sectores estratégicos como el citrícola”. En este sentido, ha defendido la necesidad de “combatir los bulos y el ruido con evidencia científica, contexto y divulgación responsable”.

El acto también ha contado con la participación de la directora general de Producción Agrícola y Ganadera, Mª Àngels Ramón-Llin quien ha reiterado el compromiso de la Conselleria con el sector citrícola y la iniciativa sectorial ‘Nada más que zumo. Nada menos que zumo’: “La conselleria mantiene un apoyo firme y continuado al sector citrícola, acompañándolo en los retos actuales de competitividad, sostenibilidad y defensa del producto valenciano", ha señalado la directora general.

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Industria

Cada año, España transforma en zumo 100% exprimido alrededor de 1,2 millones de toneladas de naranjas y clementinas que, por diversos motivos, como el calibre o defectos en la piel a causa de fenómenos meteorológicos adversos, no se comercializan en el mercado de fresco, lo que contribuye no solo a reducir el desperdicio alimentario, al evitar que esta fruta acabe como residuo orgánico, sino también a fortalecer la importante función medioambiental que desempeña el zumo. Y es que del cítrico se aprovecha todo: la pulpa para la industria alimentaria, la piel para la fabricación de aceites esenciales o las cáscaras sobrantes para elaborar pellets destinados a la alimentación animal. Un claro ejemplo de economía circular.