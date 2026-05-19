Del 'TACO' al 'NACHO' trade: Wall Street cambia de menú y deja de confiar en una reapertura de Ormuz

En Wall Street, donde los acrónimos suelen convertirse en tesis de mercado, el nuevo término que circula entre las mesas de negociación también podría confundirse con algo del menú: NACHO (Not a Chance Hormuz Opens, o, ni de broma reabre Ormuz). El nombre, heredero directo del ya famoso TACO (Trump Always Chickens Out, o, Trump siempre se acobarda) resume la apuesta que empieza a imponerse entre los operadores. La tesis es que el estrecho de Ormuz —la franja marítima controlada por Irán por el que transita cerca de una quinta parte de la energía marítima mundial— seguirá bloqueado durante más tiempo del previsto.

Desde Ibercaja Gestión explican que esta nueva operación apunta al escenario de mayor riesgo para los mercados: “un cierre sostenido del estrecho y un shock energético grave”. Parte de esta ola de pesimismo viene motivada por las promesas incumplidas de Trump: que la contienda bélica en Estados Unidos iba a ser fugaz. Ahora, el mercado empieza a perder paciencia a medida que el cierre de la arteria marítima se ha alargado y lleva más de dos meses interrumpida. Además, según Ombretta Signori, jefa de estrategia de la gestora francesa Ofi Invest Asset Management, advierte de que un parón prolongado de la vía marítima podría revivir el fantasma de la estanflación en la zona euro.

La reacción inmediata ha sido un repunte del petróleo esta semana, impulsado por el temor a una interrupción prolongada del suministro energético global. El barril de Brent, la referencia global, ya vuelve a rondar los 110 dólares. Y el detonante detrás de este movimiento ha sido el enquistamiento de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos en las últimas semanas.

El mercado de bonos da señales de alerta

Pero el verdadero campo de batalla del llamado NACHO trade está lejos de la cocina y más cerca del mercado de bonos. Este rincón financiero ha sido históricamente utilizado por los inversores para advertir a la Casa Blanca de que está llevando demasiado lejos la tolerancia al dolor del mercado.

Mientras el S&P 500 ha encadenado máximos tras el estallido del conflicto, la deuda pública estadounidense cuenta con una historia distinta. Los rendimientos de los bonos han subido a medida que los operadores reducen sus apuestas a recortes de tipos por parte de la Reserva Federal (Fed) este año. Los rendimientos del bono a 30 años alcanzaron el 5,19% este martes, niveles no vistos desde 2007, en la víspera de la crisis financiera de 2008.

"El mercado de bonos ya está empezando a descontar un escenario más incómodo: petróleo persistentemente alto, inflación más resistente y tipos de interés elevados durante más tiempo", explica Manuel Pinto, analista jefe de XTB. Este entorno económico implica hipotecas y créditos más caros.

Trump no convence a los mercados

Los inversores han dado por congelado las negociaciones entre Teherán y Washington en los últimos días, después de que Trump haya rechazado la última propuesta de paz de 14 puntos de Irán. Parte de esta tendencia bajista de los últimos días se debe a que la inflación en EEUU ha alcanzado su nivel más alto en tres años: el 3,8%. La inflación ahora se sitúa muy lejos del objetivo que establece la Fed, del 2%.

Julien Lafargue, estratega jefe de mercados de Barclays Private Bank and Wealth Management, declaró a Bloomberg que, con la temporada de resultados ya prácticamente detrás, "la atención de los inversores sigue centrada firmemente en el estrecho de Ormuz y en si mejora el tráfico de petroleros a través de este punto crítico".