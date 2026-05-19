Un todoterreno surgido hace medio siglo para competir con el Jeep

Ford lleva pensando en Almussafes para un Bronco 'a la europea' desde 2025. Desde entonces, la compañía automovilística ha estado trabajando en un nuevo SUV compacto con sello Bronco pensado para el viejo continente y fabricado en Valencia y, tal como acaba de anunciar, tiene previsto lanzarlo en 2028. Ford fabricará en España el próximo Bronco, un SUV híbrido enchufable de diseño todoterreno que compartirá plataforma con el Kuga de cuarta generación. Ambos contarán con versiones híbridas enchufables.

La próxima puesta en marcha de la producción del todoterreno Bronco se enmarca bajo la denominación interna CX735 -una plataforma que siempre se ha vinculado al Bronco, que también se puede utilizar para fabricar un modelo completamente diferente que comparta o no piezas con este.

Estos vehículos se fabricarán en la plataforma modular C2 en la que actualmente se ensambla el Kuga, un aspecto que tiene más trascendencia de la que parece. No en vano, la definición de este futuro coche ha tenido como consecuencia que los plazos en los que debían salir por primera vez de las líneas de fabricación esas unidades también se hayan alargado más de lo previsto.

Diferente al Bronco americano

El futuro Bronco europeo no será un clon del Bronco americanizado de 4,8 metros que conocemos aunque, según fuentes del sector, intentará mantener ADN como ya sucediese con el Mustang Mach-E. Será más pequeño que el Kuga , con una huella diseñada para las ciudades europeas y un posicionamiento intermedio entre el propio Kuga y el Puma. Un tipo de producto que encaja plenamente en la demanda actual de SUV compactos con imagen aventurera.

En 2022, desde Ford Europa se apuntó que la división eléctrica necesitaba "más producción" del modelo actual del Mach-E, que se elabora en una versión previa de la plataforma que ha llegado a la planta.

La familia Ford Bronco está compuesta por vehículos todoterreno de diseño retro. Su historia arranca en 1965, cuando se presentó como modelo de 1966. Diseñado para competir con el Jeep CJ-5 y el International Harvester Scout, el Bronco original era un todoterreno compacto conocido por su capacidad robusta y su diseño simple. Como el primer vehículo utilitario deportivo (SUV) de un fabricante estadounidense, diseñado para combinar la agilidad todoterreno con la comodidad en carretera. A lo largo de seis décadas, ha evolucionado desde un rústico 4x4 compacto hasta el icónico vehículo tecnológico actual.

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Adiós al Mustang Mach-E

Aunque la planta valenciana compitió con la fábrica alemana de Saarlouis y ganó la asignación para producir vehículos eléctricos, la marca estadounidense decidió finalmente que los coches adjudicados a España fueran otros 'crossovers' y turismos. Y no así el Mustang Mach-E. En un principio, por ejemplo, se hablaba de tener todo listo para el arranque en el segundo semestre de 2027, ya que poner en marcha la fabricación de un nuevo coche suele tardar alrededor de dos años. Sin embargo, desde la industria auxiliar, tal como informó este diario, ya situaban este inicio productivo en masa para finales de ese año o "seguramente nos iremos ya a principios de 2028", unas estimaciones que se corroboran al confirmarse que se fabricará en una plataforma ya conocida por la plantilla, lo que aportaría mayor agilidad a esa puesta a punto que comienza meses antes en forma de pruebas y trabajos previos.