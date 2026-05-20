Almussafes aspira a producir hasta tres de los cinco nuevos modelos de Ford para Europa

La planta de Ford en Almussafes lleva años aguardando noticias que despejen su horizonte industrial. El anuncio realizado el lunes en Salzburgo por la compañía estadounidense —que confirmó la fabricación en Valencia del nuevo SUV compacto de la familia Bronco a partir de 2028— fue recibido con alivio por sindicatos y trabajadores. Pero la factoría, que llegó a fabricar más de 400.000 vehículos al año, frente a los 98.500 de 2025, tiene capacidad para mucho más.

Carlos Faubel, presidente del comité de empresa y secretario general de UGT-Ford, fue claro el mismo lunes: además del Bronco, dos más de los cinco nuevos turismos anunciados por Ford para Europa "parecen pensados" para Almussafes. "Creo que tenemos oportunidades y vamos a ir a por más", añadió al respecto. Estos serían dos ‘crossover’ multienergía que la marca tiene previsto lanzar antes de finales de 2029 y que, según su criterio, encajan con las capacidades productivas y la plataforma tecnológica de la factoría valenciana, de la que actualmente solo sale el Kuga.

Acuerdo con Renault: Los eléctricos se van a Francia

Para entender qué modelos pueden llegar a Valencia y cuáles no hay que revisar la alianza que Ford y Renault Group anunciaron en diciembre de 2025. El núcleo del acuerdo consiste en el desarrollo conjunto de dos vehículos eléctricos de pasajeros bajo la marca Ford, ambos basados en la plataforma Ampere del grupo francés. Esos dos modelos se fabricarán en las instalaciones de ElectriCity, el polo de producción de vehículos eléctricos de Renault en el norte de Francia.

Esos dos modelos son, según el comunicado presentado en Salzburgo, el pequeño ‘hatchback’ eléctrico del segmento B y el SUV eléctrico pequeño de inspiración ‘rally’ para entornos urbanos. Ambos llevarán sello Ford en diseño y dinámica de conducción, pero su producción quedará vinculada a la infraestructura de Renault en Francia. Valencia, por tanto, no entraría en el reparto de los eléctricos puros.

Eso deja sobre la mesa los dos ‘crossover’ multienergía anunciados por Ford, pero sin dar más detalles de su asignación, más allá de que "completarán la nueva gama para finales de 2029". Estos modelos tendrían versiones en gasolina, híbrido convencional e híbrido enchufable. Es en ese tipo de tecnología en la que Almussafes tiene más experiencia, ya que lleva años produciendo el Kuga en sus versiones híbrida e híbrida enchufable.

De llegar a Almussafes, los ‘crossover’ compartirían plataforma con el Kuga, lo que haría de la planta valenciana una ubicación natural para su producción al tener ya implantada esa arquitectura técnica.

Comisión, asamblea y planta piloto

Mientras, los próximos días concentran varias citas que marcarán el ritmo de la transición. Este miércoles está prevista la reunión de la comisión de revisión del plan de electrificación, el acuerdo que en 2022 sirvió para adjudicar a la planta valenciana el nuevo modelo y que ahora debe actualizarse ante el nuevo escenario que dibuja el Bronco.

Ese plan 'salvó' Almussafes cuando la planta alemana de Saarlouis le disputaba el nuevo coche. La negociación de esa actualización será determinante para conocer el nuevo volumen de producción y las condiciones laborales.

Por su parte, UGT ha convocado una asamblea el 1 de junio para informar sobre el estado de las negociaciones y los próximos pasos del proceso. La fábrica opera actualmente bajo el mecanismo RED, que regula el empleo durante este período de transición.

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Otro momento clave es la puesta en marcha de la planta piloto vinculada al nuevo modelo, como ya avanzó este diario. La activación de esa instalación marcará el inicio de una nueva etapa para los trabajadores de Ford Almussafes.