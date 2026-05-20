Ford pide "flexibilidad laboral" y "contención salarial" a la plantilla de Almussafes, según Intersindical

Este miércoles venía marcado en el calendario de Ford en Almussafes como una fecha señalada. En una semana relevante para la factoría valenciana, en la que se ha anunciado oficialmente la adjudicación de un nuevo modelo, representantes sindicales y de la dirección de la compañía del óvalo se han sentado para negociar la renovación del acuerdo de electrificación que se firmó en 2022 en Colonia y por el cual la fábrica de la Ribera aseguró su supervivencia ante la falta de carga de trabajo.

Desde Intersindical Valenciana han adelantado que ha sido un "debate extenso" en el que "no se ha hecho ninguna propuesta en concreto". No obstante, sí han lamentado que la empresa les ha trasladado que "para avanzar en este mundo cambiante, tenemos que mejorar en flexibilidad laboral y en contención salarial".

"Ya les hemos adelantado -han dicho desde el sindicato- que no cuenten con nosotros en cualquier propuesta que no sea avanzar en recuperar el poder adquisitivo perdido [por parte de los trabajadores]".

"El realismo no habla solamente de la estrategia y la competitividad de Ford, sino que también es la vida diaria de los trabajadores y trabajadoras, que han perdido mucho trabajando tanto para que Ford pueda presumir de esos números y ser líderes a nivel mundial", han señalado desde Intersindical.

Pese a todo, el sindicato ha dicho que para Ford la plantilla de Almussafes es "la mejor a nivel mundial en calidad y producción de vehículos".

Por su parte, desde UGT PV -sindicato mayoritario en la planta de Almussafes- han explicado que la Comisión Negociadora para abordar el nuevo acuerdo 2030 se ha constituido "sin novedades relevantes". Igualmente, han informado que la siguiente reunión será el próximo miércoles.

Un día más de paradas en Motores

Por otra parte, este miércoles se ha reunido también la Comisión Mixta de Seguimiento del ERTE RED de Ford en la factoría valenciana para abordar algunas "incidencias".

Como resultado, UGT ha comunicado a la plantilla "la necesidad" de añadir un nuevo día de parada para la planta de Motores. En concreto, se ha fijado el lunes 25 de mayo como jornada adicional, motivada por un "ajuste de los niveles de producción".

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En la reunión también se ha informado de que la Generalitat Valenciana espera abonar los complementos del ERTE RED correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo a finales de este mes o a principios del próximo. La empresa regularizaría los adelantos en la nómina del mes de junio, según ha avanzado el sindicato.