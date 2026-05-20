Automoción
Ford pide "flexibilidad laboral" y "contención salarial" a la plantilla de Almussafes, según Intersindical
Representantes de los trabajadores y la dirección de la compañía constituyen la Comisión Negociadora para abordar el nuevo acuerdo 2030, que renueve los pactos alcanzados en 2022
Este miércoles venía marcado en el calendario de Ford en Almussafes como una fecha señalada. En una semana relevante para la factoría valenciana, en la que se ha anunciado oficialmente la adjudicación de un nuevo modelo, representantes sindicales y de la dirección de la compañía del óvalo se han sentado para negociar la renovación del acuerdo de electrificación que se firmó en 2022 en Colonia y por el cual la fábrica de la Ribera aseguró su supervivencia ante la falta de carga de trabajo.
Desde Intersindical Valenciana han adelantado que ha sido un "debate extenso" en el que "no se ha hecho ninguna propuesta en concreto". No obstante, sí han lamentado que la empresa les ha trasladado que "para avanzar en este mundo cambiante, tenemos que mejorar en flexibilidad laboral y en contención salarial".
"Ya les hemos adelantado -han dicho desde el sindicato- que no cuenten con nosotros en cualquier propuesta que no sea avanzar en recuperar el poder adquisitivo perdido [por parte de los trabajadores]".
"El realismo no habla solamente de la estrategia y la competitividad de Ford, sino que también es la vida diaria de los trabajadores y trabajadoras, que han perdido mucho trabajando tanto para que Ford pueda presumir de esos números y ser líderes a nivel mundial", han señalado desde Intersindical.
Pese a todo, el sindicato ha dicho que para Ford la plantilla de Almussafes es "la mejor a nivel mundial en calidad y producción de vehículos".
Por su parte, desde UGT PV -sindicato mayoritario en la planta de Almussafes- han explicado que la Comisión Negociadora para abordar el nuevo acuerdo 2030 se ha constituido "sin novedades relevantes". Igualmente, han informado que la siguiente reunión será el próximo miércoles.
Un día más de paradas en Motores
Por otra parte, este miércoles se ha reunido también la Comisión Mixta de Seguimiento del ERTE RED de Ford en la factoría valenciana para abordar algunas "incidencias".
Como resultado, UGT ha comunicado a la plantilla "la necesidad" de añadir un nuevo día de parada para la planta de Motores. En concreto, se ha fijado el lunes 25 de mayo como jornada adicional, motivada por un "ajuste de los niveles de producción".
En la reunión también se ha informado de que la Generalitat Valenciana espera abonar los complementos del ERTE RED correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo a finales de este mes o a principios del próximo. La empresa regularizaría los adelantos en la nómina del mes de junio, según ha avanzado el sindicato.
Suscríbete para seguir leyendo
- Siempre te llevaremos en el corazón': Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés
- Una maratón negociadora de diez horas y una propuesta de 200 euros más al mes: la huelga encara su séptimo día sin preacuerdo
- Los docentes votarán hasta el miércoles por la tarde si mantener la huelga o cambiarla por manifestaciones o días sueltos de paros
- Una academia gratuita para opositores a funcionario
- Así llega la negociación entre los sindicatos y la Conselleria de Educación a la tercera reunión
- Hallan una persona fallecida en la ladera del Castillo de Sagunt
- ¿Cuánto cobran los profesores de secundaria en la Comunitat Valenciana?
- Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos