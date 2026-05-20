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La patronal del metal alerta del 'Efecto Ford 26-27' y urge a pactar un nuevo ERTE

El polígono industrial junto a Ford en Almussafes.

El polígono industrial junto a Ford en Almussafes. / Levante-EMV

Begoña Jorques

Begoña Jorques

València

La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha mostrado este martes su muestra su "preocupación" ante la finalización el próximo mes de junio del actual Mecanismo RED aplicado en Ford Almussafes y ha reclamado al Gobierno de España "la activación urgente de una nueva herramienta de apoyo que garantice el mantenimiento del empleo".

Desde la patronal del metal señalan que, "aunque la confirmación de la fabricación del nuevo modelo Ford Bronco en 2028 es una noticia positiva para el conjunto del sector de automoción, sobrevuela la incertidumbre sobre qué ocurrirá a partir de julio de 2026 con las plantillas de Ford y de las empresas de la industria auxiliar, si no se aprueba un nuevo Mecanismo RED".

Femeval considera "imprescindible" que las diferentes Administraciones actúen "de forma coordinada" y consensúen fórmulas para afrontar el que ha llamado 'efecto Ford 2026-2027', "un periodo de transición que seguirá marcado por bajas tasas de fabricación hasta la apertura de nuevos escenarios productivos que despejen el futuro de la planta valenciana para alcanzar el total de su capacidad de producción", han dicho desde la patronal.

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Cabe recordar que la totalidad de la plantilla de la factoría Ford en Almussafes está inmersa en un ERTE con mecanismo RED, que tiene vigencia hasta el próximo 30 de junio.

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