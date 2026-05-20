PowerCo asegura que la obra civil de la gigafactoría está casi acabada

El CFO de PowerCo Spain (filial de Volkswagen), Javier Rivera, ha explicado que la gigafactoría que construye la empresa en Sagunt tiene su obra civil "muy avanzada, prácticamente finalizada", y ha destacado que las celdas que producirá son las que "más salida tienen para el mercado" y ayudarán a "mitigar el riesgo" en el sector de la automoción.

Así lo ha señalado durante la IX Jornada Anual Paco Pons que se ha celebrado este miércoles en el Roig Arena, organizada por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), junto con la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y en colaboración de PwC. Rivera ha recordado que la gigafactoría supondrá una inversión de 3.000 millones de euros en dos fases, y la primera de ellas supone un desembolso de 2.200 millones de euros.

Durante su intervención, y respecto a la evolución de las obras, Rivera ha detallado que se están recibiendo más de 4.000 contenedores procedente de Asia y que en los próximos meses el foco de la construcción serán las salas blancas y secas para las celdas. Javier Rivera ha expuesto que la fábrica tendrá una capacidad de 40 GWh, por lo que podrá abastecer a una fábrica de 500.000 coches, "lo que sería Seat Martorell o Ford Almussafes", ha comentado. En su primera fase de arranque de producción, la capacidad será de 20 GWh, ha recordado, según informa Europa Press.

Alemania

A diferencia de la fábrica que el Grupo Volkswagen está construyendo en Alemania, la gigafactoría valenciana apostará por la química LFP, que según Rivera es "el producto que más salida tiene para el mercado". El CFO ha destacado que se trata del tipo de celda que "utiliza la competencia china" y se ha mostrado convencido de que se trata de "una inversión de futuro". La china Geely baraja comprar parte de la planta de Ford en Almussafes.

Una de las mesas redondas celebradas durante la jornada / Levante-EMV

Por otro lado, los empresarios valencianos destacaron en el mismo foro que la competitividad ya no depende solo del tamaño o de los costes sino de la capacidad de atraer talento, incorporar tecnología, generar proyectos tractores y adaptarse a un entorno global cada vez más exigente y cambiante .El presidente de la APD Comunitat Valenciana y Murcia, José María Martínez, ha afirmado que las regiones que liderarán el futuro serán aquellas capaces de conectar infraestructuras, industria, tecnología y talento dentro de una misma visión de crecimiento, mientras que la vicepresidenta de AVE, Agnés Noguera, ha pedido a los asistentes escuchar con mente abierta y hacer honor "al dinamismo y a la pasión que Paco siempre imprimía en todo lo que hacía", en alusión al empresario valenciano.

Puig

En la jornada ha participado el embajador de España ante la OCDE y expresident de la Generalitat, Ximo Puig, quien ha considerado que la Comunitat Valenciana tiene la oportunidad de convertirse en un territorio protagonista de la nueva economía europea si logra combinar "transición energética, reindustrialización y cohesión social", y ha reivindicado la importancia de la reputación institucional y la seguridad jurídica como activos clave para el futuro económico de la región.

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El director adjunto del Ivie y catedrático de Economía de la Universitat de València, Joaquín Maudos, ha afirmado que el gran reto de la Comunitat Valenciana es reducir la brecha del PIB por habitante, una situación que se explica por la baja productividad, el reducido tamaño empresarial o el menor esfuerzo innovador.