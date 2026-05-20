El puerto de Sagunt reciclará aceites de cocina, grasas residuales y animales para generar combustibles renovables

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València (APV), que preside Mar Chao, ha aprobado una concesión administrativa para la construcción y explotación de una planta de procesado y producción de combustibles renovables para carga y descarga en el puerto de Sagunt. La unión temporal de empresas (UTE) encargada de gestionar esta infraestructura bajo el régimen de concesión administrativa será Five Next Useol Solucions-UCO Trading Spain, en la que invertirá 20 millones de euros para la ejecución y puesta en marcha del proyecto, que ocupará una superficie de 27.800 metros cuadrados en el muelle sur 2 del puerto de Sagunt y tendrá una duración de 25 años.

Esta planta servirá para la recepción, almacenamiento, acondicionamiento, tratamiento y posterior transformación de materias grasas residuales, como aceites de cocina usados o grasas animales. Su procesamiento dará lugar a biocombustibles avanzados fruto de un proceso de transformación de biomasa.

Gas Natural Licuado

Además, el máximo órgano de gobierno de la APV ha aceptado hoy sendas peticiones para la prestación del servicio comercial de suministro de Gas Natural Licuado (GNL) a buques mediante buque tanque, en los puertos de València, Sagunt y Gandia. Las dos concesiones tienen una duración de seis años y han sido otorgadas a las empresas Shell Western LNG y Axpo Iberia. "La apuesta por energías alternativas es uno de los aspectos incluidos en el Plan Net Zero Emissions de Valenciaport, con el que la institución busca liderar la descarbonización de los puertos de València, Sagunt y Gandia", según la APV.

Terminal de graneles

También ha acordado otorgar a la empresa Terminal Marítima de Graneles de Sagunt la licencia para la prestación del servicio de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías en terminal polivalente del recinto de Sagunt La licencia tendrá validez por un plazo de seis años. La propuesta de Ership, Intersagunto (Grupo Alonso) y Compañía General de Compras Agropecuarias -Cegeco- (del grupo agroalimentario Vall Companys) contempla una inversión de 43,5 millones de euros.

En la reunión de hoy se ha autorizado la prestación del servicio comercial de maniobras ferroviarias y cualquier otro relacionado con las operaciones del tren, a la mercantil CSP Logitren por un plazo de tres años para los puertos de València y Sagunt.

Oriente Medio pasa factura

Sobre la totalidad de tráficos, durante el mes de abril, las terminales de los recintos portuarios de Valenciaport gestionaron 6.855.146 toneladas de mercancías, un 4,38 % menos que en el mismo mes de 2025. En el acumulado del primer cuatrimestre, Valenciaport ha gestionado 25,5 millones de toneladas, un 3,60 % menos que en el mismo periodo de 2025, mientras que el tráfico de contenedores alcanzó los 1.813.446 TEU (unidad de contenedor de veinte pies), con un incremento del 0,27 %. En tráfico contenerizado, durante el mismo mes se movilizaron 500.604 TEU, lo que representa un descenso del 2,57 % respecto al mismo mes del año anterior.

En términos interanuales, la Autoridad Portuaria de València supera los 79,1 millones de toneladas, un 2,28 % menos, y los 5,6 millones de TEU, un 1,62 % más. China se mantiene como principal socio comercial de Valenciaport tanto en toneladas como en tráfico de contenedores. En lo que va de año, los intercambios con el país asiático han superado los 3,3 millones de toneladas, un 23,78 % más que en el mismo periodo de 2025. En TEU, el tráfico alcanzó las 308.206 unidades, con un incremento del 25,25 %.

Estados Unidos continúa entre los mercados con mayor volumen de intercambio comercial. El tráfico con este país alcanzó los 109.880 TEU, lo que supone un descenso del 13,65 %. En toneladas, el tráfico ascendió a 2,1 millones, un 7,63 % más. Los principales descensos en tráfico de contenedores se registraron con Emiratos Árabes Unidos (-38,95 %), Arabia Saudí (-29,44 %), Italia (-24,08 %), Turquía (-21,70 %) e India (-18,29 %).

El consejo de la APV ha recibido información sobre la evolución del tráfico ferroviario en el puerto de València durante el primer cuatrimestre del año. Así, entre enero y abril, Valenciaport ha movilizado 1.285.476 toneladas por tren, lo que supone un incremento del 20,42 % respecto al mismo periodo de 2025.