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El CEO de Smart Europa dice que la planta de Ford en Almussafes es "un buen sitio" para fabricar

La marca automovilística, participada por Geely, valoraría producir en España si se cumplen requisitos de tamaño y volumen en sus plantas

Vista área del polígono Juan Carlos I de Almussafes.

Vista área del polígono Juan Carlos I de Almussafes. / Levante-EMV

Begoña Jorques

Begoña Jorques

València

Valencia vuelve a aparecer en el radar industrial de los grandes fabricantes del automóvil. En una semana en la que Ford ha anunciado la llegada del nuevo coche para Almussafes (un Bronco multienergía), el consejero delegado de Smart en Europa, Wolfgang Ufer, ha asegurado en Madrid que España reúne condiciones atractivas para producir vehículos, aunque ha dejado claro que cualquier decisión dependerá del volumen de ventas y de la rentabilidad industrial.

Las palabras de Ufer podrían ser una consideración más (con el valor que suponen para la industria española) de las muchas que lanzan directivos del sector, pero cobran especial interés, ya que Smart es una 'joint venture' de Mercedes-Benz y la china Geely, interesada esta última en adquirir la nave Body 3 de la planta de Ford en Almussafes.

Ufer afirmó este martes en un encuentro con la prensa en Madrid que "España es un buen sitio" para fabricar, siempre y cuando las plantas sean los suficientemente grandes y las cifras acompañen. Las palabras del directivo llegan en un contexto especialmente sensible para la industria valenciana, marcado por el interés de Geely en la nave de Almussafes, un espacio industrial de 80.000 metros cuadrados y de gran valor tecnológico que permanece sin actividad desde hace tres años.

Aunque Smart no tiene actualmente producción en Europa y concentra su fabricación en China, Ufer reconoció que la compañía contemplaría distintos escenarios si su crecimiento comercial en el continente alcanza una dimensión suficiente.

De este modo, a preguntas de los periodistas por su opinión respecto a una hipotética fabricación en Almussafes -ante la intención de Geely de adquirir la Body 3- Ufer dijo que "si vemos que alcanzamos un volumen significativo en Europa también podemos pensar en ello", explicó el ejecutivo, quien insistió en que cualquier planta debe operar con una escala elevada para resultar competitiva.

"España es un buen sitio", ha dicho el directivo de Smart, para quien "si no fuera así, Geely no compraría esa fábrica [en alusión a la nave de Ford en Almussafes], pero para nosotros las plantas tienen que tener un volumen grande para que sean un éxito".

"Estudiar todas las variantes"

Durante la mesa redonda, el CEO europeo de Smart ha añadido que "un país como España es un sitio que estudiaríamos seguro. Es algo que está abierto, aunque no hay planes de momento, pero si el volumen está ahí valoraremos la factoría, pero no tiene sentido si no tenemos el volumen". "Es una gran decisión y hay que estudiar todas las variantes. Pero lo que puedo decir es que no hay planes en este momento para fabricar en Europa", ha aclarado Ufer.

Además, desde Smart rebajan cualquier expectativa inmediata. Ufer insistió en que la prioridad actual de la marca pasa por consolidar su expansión comercial. "Tenemos un objetivo muy ambicioso: queremos duplicar nuestro volumen en Europa", afirmó.

Smart representa uno de los ejemplos más visibles de la creciente colaboración entre fabricantes europeos y grupos chinos. Mientras Mercedes aporta diseño, posicionamiento 'premium' y red comercial, Geely proporciona capacidad industrial y acceso a plataformas tecnológicas para el vehículo eléctrico.

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Precisamente, el peso creciente de los fabricantes chinos en Europa está reconfigurando el mapa automovilístico continental. Las marcas asiáticas buscan ganar presencia comercial y productiva en la Unión Europea para reducir costes logísticos, esquivar posibles barreras arancelarias y acercarse a los consumidores europeos.

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