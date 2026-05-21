Sigue su estrategia de crecimiento
Escribano (EM&E) invertirá 50 millones en una nueva planta industrial en Alovera (Guadalajara)
La compañía abrirá este verano su mayor fábrica, con 42.000 metros cuadrados y la creación prevista de 300 empleos
Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) reforzará su capacidad industrial con una nueva inversión de 50 millones de euros en Castilla-La Mancha. La fabricante de componentes para la industria militar abrirá este verano una nueva planta en Alovera, en la provincia de Guadalajara, que se convertirá en la mayor instalación productiva del grupo hasta la fecha.
La nueva nave, ubicada en el polígono industrial Los Picones, contará con una superficie de 42.000 metros cuadrados y estará destinada principalmente a actividades de producción. Con esta apertura, EM&E busca ampliar sus capacidades industriales y dar respuesta al desarrollo de los distintos programas estratégicos en los que participa.
El proyecto supondrá además la creación de 300 nuevos puestos de trabajo, con los que la empresa prevé contribuir al fortalecimiento del tejido económico e industrial de la zona y a la generación de empleo estable en Castilla-La Mancha.
“La nueva planta de Alovera no solo nos permitirá ampliar nuestras capacidades productivas, sino que es una muestra de nuestro firme compromiso con el fortalecimiento de la base industrial nacional, contribuyendo a su vez con el tejido económico regional y el impulso del talento local”, ha señalado Javier Escribano, presidente de EM&E Group, en un comunicado.
La apertura de esta nueva instalación se enmarca en la estrategia de crecimiento y diversificación territorial de la compañía. EM&E Group cuenta con su sede central en Alcalá de Henares (Madrid) y dispone de otras plantas productivas en Pinto y El Viso, en la Comunidad de Madrid; en Córdoba; en Binéfar, en Huesca; y en las localidades jienenses de Linares y Bedmar.
El grupo también tiene presencia en otros puntos del país a través de un centro de I+D en Avilés, un centro de desarrollo de software e inteligencia artificial en Barcelona, una oficina técnica en El Puerto de Santa María, en Cádiz, y unas instalaciones en Valencia dedicadas al desarrollo de fotónica.
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