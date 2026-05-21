Fontestad supera los 200 millones de negocio citrícola y gana 7 millones por el tirón del sector exterior

El grupo citrícola Fontestad S.A. logró una cifra de negocio de 207,6 millones de euros durante su ejercicio 2024/2025, lo que supone un incremento del 7,6% respecto a la campaña precedente. La firma valenciana también consiguió mejorar su beneficio neto hasta 7,03 millones; frente a los 6,9 millones del ejercicio precedente, según constatan las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Valencia.

La empresa familiar fundada por Vicente Fontestad Planells en 1984, en manos de la segunda generación, no ha dejado de crecer desde sus comienzos. Cuenta con unas instalaciones de 50.000 m2 y presencia en las plataformas logísticas de Mercamadrid y Perpignan. La producción anual de Fontestad alcanza los 160 millones de kilos de cítricos, siendo de producción propia y controlada un 40% con unas 900 hectáreas en la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia.

El periodo analizado, comprendido entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, refleja una evolución positiva para la compañía especializada en el comercio mayorista de naranjas y mandarinas, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil. También en este período la empresa ha incrementado su plantilla, al pasar de 1.414 a 1.537 trabajadores fijos en sus diferentes centros de trabajo.

Marcas propias y Francia

La compañía comercializa los cítricos bajo las marcas 'Fontestad' y 'Tío Vicent' en el mercado español, así como 'Mademoiselle' y 'Coquette' en Francia. Del total, 109 millones corresponden al mercado nacional, mientras que las exportaciones dentro de la Unión Europea aportaron 44 millones y los envíos a terceros países sumaron 52 millones. Este crecimiento se atribuye a la consolidación de su actividad comercial y al fortalecimiento de su posición en el sector agroalimentario. Fontestad S.A. aglutina las filiales Fontestad France, Fontestad Citrus, Fontestad Energy y Fontestad UK, entre otras.

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Zona de recepción de mercancías en la nave de Fontestad, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

La empresa citrícola Fontestad posee una participación accionarial en Zuvamesa (Zumos Valencianos del Mediterráneo), proyecto al que pertenece con una cuota del 13,62%. Esta inversión les permite procesar los descartes de fruta, reducir el desperdicio alimentario y ocupar un puesto en el consejo de administración. En Zuvamesa también participan otras grandes firmas naranjeras valencianas como Juan Montilla, Cañamás Hermanos, Bagu o Vicente Giner, entre otras.